Brazil tăng công suất lọc dầu để đối phó khủng hoảng năng lượng

Ngày 20/3, Tổng thống Brazil Lula da Silva thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 9 tỷ real (tương đương 1,7 tỷ USD) nhằm mở rộng công suất lọc dầu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu gia tăng do căng thẳng tại Trung Đông.

Khoảng 3,8 tỷ real sẽ được dành để nâng công suất xử lý dầu thô tại một nhà máy lọc dầu của Petrobras ở bang Minas Gerais, tăng 50% lên mức 240.000 thùng/ngày.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Brazil nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng dự trữ dầu diesel nhằm giảm thiểu tác động từ biến động quốc tế, trong bối cảnh nước này vẫn phải nhập khẩu khoảng 30% nhu cầu nhiên liệu này.

Ông cảnh báo các diễn biến như xung đột liên quan Iran và nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz có thể gây áp lực lớn lên giá năng lượng toàn cầu.

Chính phủ Brazil cũng đã triển khai các biện pháp khẩn cấp như giảm thuế, trợ cấp diesel và tăng cường giám sát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá mang tính đầu cơ từ các doanh nghiệp phân phối.

Cùng ngày, Tổng thống Lula cho biết đã đề xuất thiết lập liên minh giữa Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) và Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) để thăm dò dầu khí tại Vịnh Mexico, tận dụng kinh nghiệm khai thác nước sâu của Brazil.

Ngoài ra, Petrobras đang xem xét kế hoạch mua lại nhà máy lọc dầu Mataripe tại bang Bahia - cơ sở từng được bán cho quỹ Mubadala năm 2021 dưới thời cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - như một phần trong chiến lược củng cố vai trò của nhà nước trong lĩnh vực năng lượng./.

Lượng dầu dự trữ trên biển giảm nhanh khi xung đột Trung Đông kéo dài Trong bối cảnh nguồn cung từ vùng Vịnh bị gián đoạn sang tuần thứ ba, các quốc gia tiêu thụ dầu buộc phải gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế, khiến lượng dự trữ nổi bốc hơi nhanh chưa từng thấy.