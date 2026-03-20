Giá vàng đảo chiều tăng 1,2 triệu đồng phiên chiều ngày 20/3

Sau khi giảm mạnh ở phiên sáng, chiều nay (20/3) giá vàng trong nước đã đảo chiều tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng.

Tại thời điểm 15 giờ 40 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji, Công ty Phú Quý niêm yết từ 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng điều chỉnh khi mở cửa giao dịch. Theo đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn giao dịch từ 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý thông báo vàng nhẫn từ 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,2 triệu đồng so với chốt phiên sáng.

Đáng chú ý, chênh lệch mua vào/bán ra của giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý tiếp tục có phiên điều chỉnh mạnh, khi giao dịch quanh ngưỡng 4.705 USD/ounce (tương ứng mức giảm 7 USD trong 6 giờ qua). Mức giá này tương đương khoảng 149,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 26,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang chịu áp lực giảm mạnh khi các dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu trái chiều. Trong khi thị trường nhà ở suy yếu rõ rệt, hoạt động sản xuất lại phục hồi tốt hơn kỳ vọng. Diễn biến này khiến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed trở nên khó đoán hơn.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh quanh vùng 4.500-4.600 USD/ounce. Nếu mốc hỗ trợ 4.500 USD/ounce bị phá vỡ, giá vàng có thể giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu lực mua quay trở lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu rõ rệt hơn, kim loại quý có thể phục hồi.

Về dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá vàng có nền tảng hỗ trợ vững chắc từ rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát. Xu hướng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như chính sách của các ngân hàng trung ương lớn./.

