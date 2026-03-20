Nhật Bản và Mỹ công bố dự án hợp tác kinh doanh mới trị giá 73 tỷ USD

Nhật Bản và Mỹ ngày 19/3 công bố kế hoạch triển khai 3 dự án kinh doanh mới với tổng trị giá 73 tỷ USD.

Đây là một phần trong cam kết đầu tư trị giá 550 tỷ USD được Chính phủ Nhật Bản đưa ra vào năm 2025, nhằm đổi lấy các ưu đãi về thuế quan từ phía Mỹ.

Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm tại Washington giữa Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trọng điểm của đợt hợp tác thứ hai này là dự án xây dựng các lò phản ứng hạt nhân môđun nhỏ (SMR) tại hai bang Tennessee và Alabama với kinh phí dự kiến lên tới 40 tỷ USD.

Dự án SMR do liên doanh GE Vernova Inc. và Hitachi Ltd. thực hiện, được kỳ vọng sẽ trở thành "nguồn điện ổn định thế hệ mới vượt trội," giúp bình ổn giá điện cho người dân Mỹ và tăng cường vị thế dẫn đầu của hai đồng minh trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Bên cạnh năng lượng hạt nhân, hai nước cũng công bố khoản đầu tư 33 tỷ USD vào các cơ sở phát điện chạy bằng khí đốt tự nhiên tại bang Pennsylvania và Texas.

Trước đó, vào giữa tháng 2/2026, hai bên đã triển khai đợt dự án đầu tiên trị giá 36 tỷ USD, bao gồm việc xây dựng nhà máy điện khí lớn nhất lịch sử Mỹ tại bang Ohio để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu - yếu tố then chốt đối với các hoạt động kinh tế và an ninh quốc gia. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy nỗ lực chung trong khai thác tài nguyên khoáng sản dưới biển sâu và xây dựng kế hoạch hành động phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Kế hoạch hành động bao gồm việc thảo luận về các cơ chế và chính sách thương mại phối hợp, đơn cử như thiết lập mức giá sàn điều chỉnh tại biên giới đối với một số loại khoáng sản chiến lược.

Bất chấp những diễn biến phức tạp từ cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Trump - vốn dẫn đến việc Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố vô hiệu hóa một số mức thuế diện rộng vào tháng 2/2026 - Nhật Bản khẳng định sẽ tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận thương mại đạt được vào tháng 7/2025.

Theo đó, Chính phủ Nhật Bản cam kết rót 550 tỷ USD vào các dự án chiến lược tại Mỹ thông qua những hình thức đầu tư và bảo lãnh vay vốn từ nay đến năm 2029.

Tuyên bố chung nhấn mạnh, các dự án này sẽ đảm bảo an ninh bằng cách "thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả hai nước, qua đó mở đường cho một 'Kỷ nguyên Vàng mới' của liên minh Nhật-Mỹ đang không ngừng phát triển"./.

