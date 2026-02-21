Nhật Bản lo ngại sắc lệnh thuế quan mới của ông Trump khiến xuất khẩu sang Mỹ bị gián đoạn

Thế giới

 Nhật Bản cho rằng, việc Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp đặt mức thuế quan "toàn cầu" mới 10% không nhất thiết là tiêu cực, nhưng nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu của Nhật Bản.

Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Theo Kyodo, Nhật Bản đang chuẩn bị cho khả năng xuất khẩu sang Mỹ bị gián đoạn sau khi Tòa án tối cao Mỹ ngày 21/2 bác bỏ cái gọi là thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump, khiến ông tuyên bố tạm áp mức thuế mới 10%.

Tokyo dự kiến sẽ đàm phán với Washington để ngăn chặn việc tăng thuế quan, đồng thời cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ theo kế hoạch đã được lập ra trước đó để đổi lấy việc giảm thuế đối với ô tô và các mặt hàng khác của Nhật Bản.

Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, ông Trump đã vượt quá quyền hạn tổng thống khi sử dụng luật khẩn cấp để áp đặt thuế quan trên diện rộng vào năm ngoái, nhắm vào gần như tất cả các đối tác thương mại của Mỹ.

Ông Trump đã đáp trả phán quyết bằng cách ký một sắc lệnh áp đặt mức thuế quan "toàn cầu" mới 10%.

Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho hay: "Việc giảm thuế xuống 10% không nhất thiết là tiêu cực, nhưng nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu."

Trong giai đoạn đầu tư đầu tiên vào Mỹ, Nhật Bản dự kiến sẽ tài trợ cho sản xuất kim cương tổng hợp, sản xuất điện khí tự nhiên và xây dựng một nhà ga xuất khẩu dầu thô.

Quan chức chính phủ Nhật Bản lo ngại: "Nếu chúng ta bội ước, Mỹ có thể sẽ lại tìm cách tăng thuế quan đối với Nhật Bản".

Trước đó, theo báo cáo dữ liệu của Kim Thập, Bộ Tài chính Nhật Bản đã công bố kết quả thống kê thương mại vào ngày 18 tháng 2, cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ đã giảm liên tiếp trong tháng 1 trong hai tháng so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu cho thấy xuất khẩu các sản phẩm như dược phẩm, ô tô và máy móc gia công kim loại giảm, dẫn đến xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1,46 triệu tỷ yên./.

