Nhật Bản lo ngại sắc lệnh thuế quan mới của ông Trump khiến xuất khẩu sang Mỹ bị gián đoạn

Theo Kyodo, Nhật Bản đang chuẩn bị cho khả năng xuất khẩu sang Mỹ bị gián đoạn sau khi Tòa án tối cao Mỹ ngày 21/2 bác bỏ cái gọi là thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump, khiến ông tuyên bố tạm áp mức thuế mới 10%.

Tokyo dự kiến sẽ đàm phán với Washington để ngăn chặn việc tăng thuế quan, đồng thời cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ theo kế hoạch đã được lập ra trước đó để đổi lấy việc giảm thuế đối với ô tô và các mặt hàng khác của Nhật Bản.

Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, ông Trump đã vượt quá quyền hạn tổng thống khi sử dụng luật khẩn cấp để áp đặt thuế quan trên diện rộng vào năm ngoái, nhắm vào gần như tất cả các đối tác thương mại của Mỹ.

Ông Trump đã đáp trả phán quyết bằng cách ký một sắc lệnh áp đặt mức thuế quan "toàn cầu" mới 10%.

Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho hay: "Việc giảm thuế xuống 10% không nhất thiết là tiêu cực, nhưng nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu."

Trong giai đoạn đầu tư đầu tiên vào Mỹ, Nhật Bản dự kiến sẽ tài trợ cho sản xuất kim cương tổng hợp, sản xuất điện khí tự nhiên và xây dựng một nhà ga xuất khẩu dầu thô.

Quan chức chính phủ Nhật Bản lo ngại: "Nếu chúng ta bội ước, Mỹ có thể sẽ lại tìm cách tăng thuế quan đối với Nhật Bản".

Trước đó, theo báo cáo dữ liệu của Kim Thập, Bộ Tài chính Nhật Bản đã công bố kết quả thống kê thương mại vào ngày 18 tháng 2, cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ đã giảm liên tiếp trong tháng 1 trong hai tháng so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu cho thấy xuất khẩu các sản phẩm như dược phẩm, ô tô và máy móc gia công kim loại giảm, dẫn đến xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1,46 triệu tỷ yên./.

Kinh tế Nhật Bản suy giảm do thuế quan của Mỹ gây áp lực lên xuất khẩu GDP Nhật Bản quý 3/2025 giảm 2,4% so với quý trước, lần đầu đi xuống sau 6 quý tăng trưởng, khi các biện pháp thuế quan của Mỹ làm giảm mạnh xuất khẩu và khiến đầu tư cùng tiêu dùng chững lại.