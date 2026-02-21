Triều Tiên khẳng định đạt “thành công nổi bật” giai đoạn 2021-2025

Tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, sự kiện chính trị quan trọng nhất của nước này kể từ năm 2021, Triều Tiên tuyên bố đã đạt được những thành tựu “đáng kể” trong việc triển khai các chính sách trọng tâm giai đoạn 2021-2025.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội diễn ra tại Bình Nhưỡng ngày 20/2, các đại biểu đã tiến hành phiên họp đánh giá về việc thực hiện các chính sách của đảng và nhà nước, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Đại hội xác định, trong 5 năm qua, Triều Tiên đã “thực hiện thành công” các kế hoạch chính sách then chốt “trên mọi lĩnh vực,” coi đây là giai đoạn “chuyển đổi lớn.”

Những thành tựu, kinh nghiệm và bài học đạt được trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, ngoại giao và nhiều lĩnh vực khác đã trở thành nền tảng quan trọng, tạo động lực để đất nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo cũng nhấn mạnh 5 năm qua là giai đoạn có ý nghĩa sâu sắc trong quá trình thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Triều Tiên, với nhiều chuyển biến lớn trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế và củng cố nội lực quốc gia. Các kế hoạch 5 năm trong nhiều lĩnh vực được đánh giá là đều đã hoàn thành, góp phần nâng cao tiềm lực chính trị và kinh tế của đất nước.

Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX khai mạc ngày 19/2 và dự kiến sẽ đề ra các định hướng chính sách quan trọng cho 5 năm tới trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, kinh tế và xã hội.

Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới hoạch định chính sách tại Hàn Quốc và Mỹ trong bối cảnh cả Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Donald Trump đều bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng./.

