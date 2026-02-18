Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2.



Theo kế hoạch, Quốc hội sẽ tiến hành kỳ họp đặc biệt kéo dài 150 ngày, từ ngày 18/2 đến ngày 17/7, với các cuộc thảo luận ban đầu dự kiến tập trung vào dự thảo ngân sách ban đầu cho năm tài khóa 2026 bắt đầu từ tháng 4.



Trước khi kỳ họp bắt đầu, nội các của bà Takaichi đã đồng loạt từ chức theo quy định của Hiến pháp. Bà được lựa chọn làm Thủ tướng trong phiên họp của Hạ viện. Theo kế hoạch, thành phần nội các mới sẽ được công bố vào cuối ngày 18/2.



Tất cả các bộ trưởng trong nội các đầu tiên của bà Takaichi, bao gồm Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi, được cho là sẽ tiếp tục giữ nguyên vị trí.



Bà Takaichi dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào tối cùng ngày để giải thích về chính sách tài khóa “có trách nhiệm nhưng quyết liệt” cũng như kế hoạch tạm ngừng thu thuế tiêu dùng đối với các sản phẩm thực phẩm trong 2 năm, điều mà LDP đã cam kết trong chiến dịch tranh cử tổng tuyển cử.



Chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện đã tiếp thêm động lực cho bà Takaichi và đảng của bà trong việc thực hiện các chính sách đã đề ra, bao gồm các biện pháp tài khóa mở rộng.



Hạ viện đã bầu ông Eisuke Mori, một nghị sỹ kỳ cựu của LDP và cựu Bộ trưởng Tư pháp, làm Chủ tịch Hạ viện, và ông Keiichi Ishii, thành viên của Liên minh Cải cách Trung dung (CRA) thuộc phe đối lập chính, làm Phó Chủ tịch.



Hạ viện có thể bác bỏ quyết định của Thượng viện để thông qua các dự luật với sự ủng hộ của hai phần ba số nghị sỹ. Tại Thượng viện, khối cầm quyền vẫn ở thế thiểu số sau thất bại của đảng LDP trong cuộc bầu cử tháng 7/2025.



Bà Takaichi, người được biết đến với lập trường chính trị bảo thủ và quan điểm an ninh cứng rắn, đã bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp hòa bình - mục tiêu lâu dài của LDP.



Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều rào cản thủ tục đối với việc sửa đổi đạo luật tối cao này, khi các đề xuất cần nhận được sự ủng hộ của hai phần ba nghị sỹ ở cả hai viện Quốc hội trước khi được đưa ra trưng cầu ý dân toàn quốc./.

