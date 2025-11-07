Bà Huỳnh Thị Hằng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Trong hai ngày 6-7/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 346 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại” và phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Hiệu quả,” Đại hội đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết trong 2 năm vừa qua; rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội hiệp thương cử 117 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa I gồm 10 người; bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cùng 9 Phó Chủ tịch.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đạt được trong thời gian qua.

Ông đề nghị, các cấp Mặt trận trong tỉnh tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân một cách toàn diện, có trọng tâm, phù hợp với thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất của các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với phương châm "Nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân được hưởng lợi thật."

Ông Hoàng Công Thủy cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Mặt trận cần chủ động đề xuất, phối hợp tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh trong thực tiễn, đồng thời phối hợp giám sát hoạt động của chính quyền, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Tại Đại hội, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị, tới đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai cần tập trung thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội trực thuộc theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân và lấy khu dân cư làm trung tâm các hoạt động.

Cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải là hạt nhân đoàn kết, gần dân, gần cơ sở; phải lắng nghe, đối thoại, chịu trách nhiệm; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I là đại hội có tính chất đặc biệt, dấu mốc quan trọng sau khi hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân của các cấp Mặt trận còn đơn điệu, thiếu gắn với từng nhóm đối tượng; khả năng nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân đôi lúc còn bị động.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động có nơi triển khai mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, chưa đồng đều giữa các địa phương. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở một số nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu, thiếu theo dõi, đôn đốc sau giám sát nên hiệu quả phản biện xã hội chưa cao.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phấn đấu, hằng năm sẽ chủ trì triển khai ít nhất 18 cuộc giám sát; 4 hội nghị phản biện xã hội; thường xuyên phối hợp phản biện xã hội đối với các dự thảo nghị quyết, đề án, chính sách quan trọng của địa phương; phấn đấu trên 90% dự án đầu tư có sự tham gia giám sát của cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả trong quá trình triển khai; phấn đấu hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa ít nhất 5.000 căn nhà Đại đoàn kết.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Quỹ “Vì người nghèo” vận động đạt tối thiểu 65 tỷ đồng/năm. Mặt trận cấp tỉnh triển khai 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng. Các cấp Mặt trận vận động trên 50% doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; xây dựng mô hình điểm “Từ nội địa hướng về biên giới-Chung tay vì an sinh cộng đồng,” kết nối phường, xã nội địa với các đồn biên phòng, xã biên giới.

Tỉnh Đồng Nai có gần 4,5 triệu người, với 25 tổ chức tôn giáo được công nhận; thành phần dân tộc đa dạng. Toàn tỉnh có trên 195.000 hội viên Hội Nông dân, khoảng 720.000 đoàn viên Công đoàn, hơn 400.000 đoàn viên Đoàn Thanh niên, gần 800.000 hội viên Hội Phụ nữ và khoảng 59.000 hội viên Hội Cựu chiến binh./.

