Đồng Nai tháo gỡ các “điểm nghẽn” để tăng tốc phát triển

Ngày 13/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức với sự có mặt của 300 đại biểu, đại diện cho hơn 19.200 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, với 79 tổ chức cơ sở đảng, gồm 51 đảng bộ và 28 chi bộ.

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, Đại hội đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đạt 10%/năm trở lên; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 đạt trên 30%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1 triệu tỷ đồng; thành lập mới 36.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 282 triệu đồng và tăng 185% so với năm 2025 ...

Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định 6 giải pháp để thực hiện nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ làm động lực chủ yếu…

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung thể hóa và triển khai thực hiện “3 đột phá” chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; “4 trụ cột” quan trọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới được thông qua tại Hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết Trung ương.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Việc triển khai thực hiện phải trên tinh thần chủ động, sáng tạo, cải cách mạnh mẽ; tháo gỡ tận gốc các điểm nghẽn thể chế và chính sách; thúc đẩy một cách thực chất đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế, xã hội.

Trước mắt từ nay tới cuối năm 2025, tỉnh tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc; rà soát tổng thể và chỉ đạo lập, điều chỉnh đồng bộ quy hoạch tỉnh và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; rà soát, có phương án xử lý kịp thời các tài sản công dôi dư sau sáp nhập, đặc biệt là thực hiện một cách có hiệu quả việc đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế chung GRDP Đồng Nai đạt 8,34%; tính tới ngày 20/7/2025, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,58 tỷ USD, thu hút đầu tư trong nước hơn 64.000 tỷ đồng. Thu ngân sách của tỉnh từ đầu năm đến ngày 31/7/2025 là gần 52.000 tỷ đồng, đạt 74% dự toán Chính phủ giao và 70% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Đặc biệt, thời gian qua nhiều công trình, dự án lớn được tháo gỡ, thúc đẩy như: Dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1; 3 cầu kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; 5 cầu kết nối Bình Dương (cũ); cầu và đường kết nối Bình Phước (cũ); đường Vành đai 3, Vành đai 4, đường sắt đô thị, các tuyến đường liên tỉnh; các khu đô thị tại phân khu C4 Biên Hòa.../.

