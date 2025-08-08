Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã đầu tiên của tỉnh Quảng Trị

Chiều 8/8, Đảng bộ xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là Đảng bộ xã đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức Đại hội ngay sau khi được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính.

Xã Quảng Ninh được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng 4 xã, thị trấn gồm Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh và Quán Hàu. Sau khi sáp nhập, xã có quy mô lớn với 65 chi bộ trực thuộc và tổng số 2.841 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương sáp nhập đã đạt được thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ xã Quảng Ninh lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với địa phương mà còn đối với cả hệ thống chính trị trong tỉnh.

Đây là đại hội điểm xã đầu tiên sau sáp nhập, kết quả của Đại hội sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút kinh nghiệm, chỉ đạo tổ chức các Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, nhất là Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc-Nam đi qua địa bàn; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; khai thác hợp lý quỹ đất, thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Cùng với đó là thu hút các nhà đầu tư lớn, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện.

Bên cạnh phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu xã Quảng Ninh chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, rõ người, rõ việc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Phạm Trung, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Với chủ đề “Đoàn kết - Đột phá - Phát triển,” Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030: đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm từ 10-12%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 900 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người từ 85-92 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm; có 99% tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đảng bộ xã xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; phát huy truyền thống anh hùng cách mạng và khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội công bố Quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Trung Đông (nguyên Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh cũ) được chỉ định là Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030./.

