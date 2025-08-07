Tiến tới Đại hội Đảng XIV: Đưa Đồng Nai cất cánh cùng sân bay Long Thành

Đại hội Đảng bộ xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/8.

Xã Long Thành được sáp nhập từ 4 xã gồm Bình Sơn, Lộc An, Long An và thị trấn Long Thành có diện tích 130km2, dân số hơn 93.000 người.

Trong đó, xã Bình Sơn cũ và Long An cũ có hàng ngàn hộ dân nhường đất để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; xã Lộc An cũ là nơi bố trí tái định cư cho hơn 4.400 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay Long Thành.

Xã Long Thành là địa phương tập trung nhiều dự án lớn của quốc gia, các dự án giao thông liên vùng.

Trong đó có các dự án trọng điểm mang tính chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường sắt tốc độ cao, các tuyến đường vành đai kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Địa phương còn là nơi đang được xem xét triển khai Đề án xây dựng Khu thương mại tự do với diện tích hơn 8.000ha, tổng số vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD.

Theo Đảng bộ xã Long Thành, dự kiến Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào đầu năm 2026, cùng với hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm, liên vùng đi vào hoạt động sẽ tạo động lực lớn cho sự chuyển mình phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai, các vùng lân cận, đặc biệt là xã Long Thành.

Với vị trí trung tâm kết nối hạ tầng vùng, liền kề Thành phố Hồ Chí Minh, xã Long Thành có nhiều tiềm năng phát triển các ngành Dịch vụ sân bay, logistics, thương mại-dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, đô thị hóa hiện đại và tái định cư, nhà ở xã hội.

Khu vực này hiện đang được quy hoạch trở thành hạt nhân của vùng đô thị sân bay, gắn kết giữa hạ tầng hàng không, giao thông đường bộ và các khu chức năng đô thị trong tương lai.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai đang nghiên cứu để xây dựng một “thành phố sân bay” xứng tầm các sân bay lớn trên thế giới.

Với lợi thế đặc biệt về vị trí, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân, xã Long Thành đang đứng trước thời cơ lớn để phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là trung tâm hành chính-kinh tế-dịch vụ sân bay của vùng phía Nam Đồng Nai.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho rằng sân bay quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng quốc gia lớn nhất Đông Nam Á là một lợi thế đặc biệt.

Đây không chỉ là một dự án giao thông mà còn là một dự án động lực, tạo đà cho sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước; là cơ hội phát triển trực tiếp cho xã Long Thành.

Sân bay Long Thành đi vào hoạt động sẽ thu hút dân cư và lao động, dẫn đến nhu cầu nhà ở, dịch vụ và thương mại tăng cao. Điều này thúc đẩy sự phát triển của các khu đô thị mới, khu dân cư, khu đô thị sinh thái và thông minh.

“Những lợi thế tổng hợp này đã tạo nền tảng vững chắc để Long Thành phát triển theo định hướng đô thị hiện đại, trở thành trung tâm thương mại-dịch vụ-logistics kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và là điểm đến đầu tư chiến lược của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam,” Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, đồng thời đề nghị, Đảng bộ xã Long Thành phải tận dụng tối đa lợi thế này để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo động lực đột phá; chủ động quy hoạch và thu hút đầu tư vào các ngành dịch vụ hậu cần (logistics), thương mại và công nghiệp công nghệ cao, phụ trợ hàng không; tạo nền tảng để thu hút dòng vốn, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đại hội xã Long Thành đã thảo luận các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng; góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thông qua các nghị quyết về các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới…

Trước đó, Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ định đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Thành.../.

