Đại hội Đảng bộ VICEM: Giữ vững vị trí chủ đạo, dẫn dắt ngành Ximăng Việt Nam

Sáng 7/8, Đảng bộ Tổng công ty Ximăng Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Dự Đại hội có 246 đại biểu, đại diện cho hơn 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong dự và phát biểu chỉ đạo.

Khẳng định vai trò đầu tàu của VICEM

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy khóa III, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Ximăng Việt Nam Nguyễn Quốc Việt cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước kinh tế phát triển chậm lại, tác động không ít đến ngành vật liệu xây dựng.

Đối với ngành Ximăng, đây là giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay, nguồn cung tăng nhanh, trong khi nhu cầu trong nước không tăng, thậm chí còn giảm (nguồn cung ximăng trong giai đoạn này từ 106 triệu tấn/năm đến 125 triệu tấn/năm, nhu cầu trong nước từ 66 triệu tấn/năm đến 70 triệu tấn/năm), dẫn đến thị trường xi măng luôn trong tình trạng “cung” vượt “cầu” từ 45-50%.

Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, đặc biệt là giá điện, giá than tăng trong khi giá bán ximăng trong nước có xu hướng giảm; thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của toàn VICEM.

Đứng trước những khó khăn, thách thức trên, với tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng ủy Tổng công ty Ximăng Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp căn cơ, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nhằm ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt nhất kế hoạch hàng năm, khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu của VICEM là doanh nghiệp lớn của Nhà nước, bảo đảm việc làm, đời sống người lao động, hoàn thành trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Đại hội IV Đảng bộ VICEM là Đại hội của “Kỷ cương, sáng tạo và phát triển.” Đây cũng là nhiệm kỳ mà cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty tiếp tục sứ mệnh lịch sử, ra sức thi đua lao động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, đưa VICEM phát triển bền vững, đi đầu trong bảo vệ môi trường, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt ngành ximăng cả nước.

Theo Báo cáo chính trị, tổng sản phẩm tiêu thụ (ximăng + clinker) đạt 128,932 triệu tấn, bằng 76,5% so với mục tiêu nhiệm kỳ và bằng 91,3% so với thực hiện giai đoạn 2016-2020. Tổng doanh thu đạt 160.822 tỷ đồng, bằng 73,6% so với mục tiêu nhiệm kỳ, bằng 89,1% so với thực hiện giai đoạn 2016-2020. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.028 tỷ đồng, bằng 10,7% so với mục tiêu nhiệm kỳ, bằng 14,8% so với thực hiện giai đoạn 2016-2020. Nộp ngân sách nhà nước đạt 7.554 tỷ đồng, bằng 64,6% so với thực hiện giai đoạn 2016-2020.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 518 quần chúng ưu tú vào đảng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Sản xuất sản phẩm mới giảm phát thải, ximăng xanh

Đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích quan trọng Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ Tổng Công ty đã giữ vững được bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển, đoàn kết, thống nhất, vững vàng vượt qua thách thức, từng bước thích ứng linh hoạt, duy trì ổn định hoạt động sản xuất-kinh doanh, đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, bài bản và hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường vai trò nêu gương, phát huy dân chủ và kỷ luật.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với một số kết quả cụ thể. Trong đó, đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng để thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025; thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong sản xuất, tiêu thụ và quản trị điều hành. VICEM tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng với tổng số tiền trên 273 tỷ đồng và hỗ trợ gần 25.000 tấn ximăng xây dựng nông thôn mới.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Đức Phong đề nghị Đảng bộ Tổng Công ty tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về cả tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và công tác dân vận. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đảng bộ bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, nhất là các quan điểm phát triển kinh tế-xã hội trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 để thảo luận, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng Công ty trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí lưu ý Tổng công ty đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tài chính. Phát huy tốt công suất các nhà máy hiện có, quản lý tốt máy móc thiết bị; áp dụng thành tựu khoa học công nghệ mới, đầu tư chiều sâu, nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới giảm phát thải, ximăng xanh.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại VICEM giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 528 của Bộ Xây dựng và thoái vốn của VICEM tại các doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính. Xây dựng Chiến lược phát triển VICEM giai đoạn 2026-2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Tổng công ty cần tổ chức tốt quản trị và nguồn nhân lực. Hoàn thiện quy định về quản lý, tổ chức, cán bộ theo hướng phân công, phân cấp rõ ràng. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, tinh thông nghề nghiệp. Phấn đấu tăng năng suất lao động, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Ximăng Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 có 33 đồng chí, bầu tại Đại hội 27 đồng chí, khuyết 6 đồng chí và sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ VICEM đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh, gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; giữ vững vị trí chủ đạo, dẫn dắt ngành Ximăng Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các chỉ tiêu chủ yếu là, tổng sản lượng sản xuất clinker đạt 107,206 triệu tấn, tăng 16%; tổng sản lượng sản xuất ximăng đạt 141,712 triệu tấn, tăng 25,4%; tổng sản phẩm tiêu thụ (ximăng, clinker) 150,570 triệu tấn, tăng 16,8% so với thực hiện giai đoạn 2021-2025. Tổng doanh thu là 197.862 tỷ đồng (tăng 23%), tổng lợi nhuận trước thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá phấn đấu đạt 6.157 tỷ đồng, (tăng 203,6%), thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 5%/năm trở lên.

Hàng năm, Đảng bộ Tổng công ty được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3-4% tổng số đảng viên./.

Xử lý thông tin báo chí nêu “nhà máy ximăng thua lỗ, có nguy cơ dừng sản xuất” Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu nội dung bài báo “các nhà máy ximăng thua lỗ, có nguy cơ dừng sản xuất,” báo cáo Thủ tướng trước 25/1 tới.