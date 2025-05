Giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng clanhke ximăng xuống 5%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2025/NĐ-CP ngày 19/5/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Nghị định số 108/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nghị định số 108/2025/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng clanhke ximăng quy định tại Phụ lục I-Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Cụ thể, từ ngày 19/5/2025, mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng clanhke ximăng được giảm từ 10% xuống còn 5%. Từ ngày 1/1/2027, áp dụng mức thuế suất 10%.

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay, tổng số dây chuyền sản xuất ximăng đã đầu tư trên toàn quốc là 92 dây chuyền, với tổng công suất 122,34 triệu tấn/năm.

Năm 2024, tổng sản lượng ximăng, clanhke tiêu thụ khoảng 95 triệu tấn, tăng khoảng 1% so với năm 2023; trong đó ximăng tiêu thụ trong nước khoảng 65,3 triệu tấn, tăng khoảng 3% so với năm 2023; xuất khẩu đạt khoảng 29,7 triệu tấn, giảm khoảng 5% về khối lượng so với cùng kỳ năm 2023, giá trị xuất khẩu ước đạt 1,136 tỷ USD, giảm 14,2% về giá trị so với năm 2023.

Hiện nay, các dây chuyền sản xuất ximăng chỉ hoạt động trung bình khoảng 77% tổng công suất thiết kế. Có 34 dây chuyền phải dừng hoạt động sản xuất từ 1 đến 6 tháng, trong đó một số dây chuyền phải dừng cả năm, nhiều doanh nghiệp sản xuất ximăng thua lỗ...

Bộ Tài chính cho biết mặt hàng clanhke và ximăng thuộc nhóm 25.23 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, có tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 là 1,14 tỷ USD.

Mặt hàng clanhke thuộc 2 mã 2523.10.10 và 2523.10.90 có mức thuế suất thuế xuất khẩu tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP là 10%, kim ngạch xuất khẩu năm 2024 là 301,4 triệu USD.

Việc giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng clanhke ximăng từ 10% xuống 5% đến hết năm 2026 sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất clanhke ximăng có thời gian trên 1 năm để điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh và xử lý hàng tồn kho.

Từ ngày 1/1/2027, áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 10%./.

"Sức ép chi phí đầu vào": Điện tăng giá, ximăng liệu có “đuổi theo?” Việc giá bán lẻ điện tăng thêm 4,8% kể từ ngày 10/5 đang tạo sức ép lớn lên các ngành sản xuất, đặc biệt là ximăng - khách hàng sử dụng điện lớn.