“Hành trình đỏ” kết nối tình hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc

Từ ngày 8-12/2, tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam - Trại nghiên cứu học tập “Theo dấu chân Bác Hồ” với sự tham gia của 150 thanh niên đến từ các địa phương của Việt Nam gồm các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và thành phố Hải Phòng, cùng với thanh niên đến từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Với chủ đề “Theo đuổi lý tưởng cách mạng, chung tay kiến tạo tương lai,” các thanh niên hai nước đã tiến hành tham quan, khảo sát và học tập tại nhiều địa phương của Quảng Tây như Nam Ninh, Quế Lâm, Liễu Châu, Sùng Tả, Phòng Thành Cảng… Trong số đó, họ đã tham quan các di tích lịch sử như “Nhà ở cũ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nam Khê Sơn, Nhà kỷ niệm các Trường học Việt Nam, di tích Trường Dục Tài Nam Ninh…

Qua các hoạt động này, thanh niên hai nước có cơ hội tìm hiểu về tình hữu nghị cách mạng giữa những lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc và Việt Nam, những người đã chung tay tìm đường giải phóng dân tộc, và hiểu sâu hơn về tính chất gian khổ của chế độ cách mạng cũng như giá trị quý báu của tình hữu nghị song phương.

Ngoài ra, thanh niên hai nước còn cùng nhau tham gia các hoạt động như làm Báo cáo chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc; Đối thoại thanh niên Trung-Việt về “Đổi mới khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển thanh niên”; Giao lưu chia sẻ đọc sách “Chủ tịch Tập Cận Bình và các bạn sinh viên”; Hội nghị gặp gỡ đầu Xuân Bính Ngọ 2026 và giao lưu công tác giữa Bí thư Đoàn thanh niên Quảng Tây (Trung Quốc) với 5 địa phương của Việt Nam; Buổi thuyết trình thanh niên Trung-Việt về “Kế thừa nguồn gene đỏ”; Hội thảo kết nối dự án giữa các tổ chức Đoàn Quảng Tây (Trung Quốc) và 5 địa phương của Việt Nam; tham quan Trung tâm Hợp tác Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Trung Quốc-ASEAN…

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về ý nghĩa của hoạt động này, chị Tả Hướng Luy - Phó Bí thư Khu Đoàn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Quảng Tây - cho biết hành trình nghiên cứu, học tập lần này là hoạt động mở màn trong năm 2026 của chuỗi hoạt động “Hành trình đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ” dành cho thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã đạt được trong năm ngoái.

Chị Tả Hướng Luy chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng thanh niên hai nước, trên nền tảng nối tiếp bước chân cách mạng của thế hệ đi trước, sẽ cùng tìm hiểu về các ‘gene đỏ’ truyền thống, đồng thời cảm nhận hơi thở sống động của công cuộc hiện đại hóa. Qua đó, thế hệ trẻ có thể tăng cường học hỏi, giao lưu để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tại mỗi nước."

Đoàn đại biểu thanh niên 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam tham quan Trung tâm Hợp tác Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Trung Quốc-ASEAN. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Trong khi đó, theo chị Nguyễn Thị Hương Nhung, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng, chương trình Hành trình đỏ có ý nghĩa thiết thực, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về con đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ lịch sử, gắn bó giữa cách mạng Việt Nam và Trung Quốc. Thông qua hành trình, mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ được giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, mà còn nâng cao nhận thức về trách nhiệm gìn giữ, phát huy tình hữu nghị giữa nhân dân và thanh niên hai nước.

Được biết, đoàn tham quan học tập lần này gồm các cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các công chức trẻ, các doanh nhân trẻ, các nhà báo trẻ và đại diện sinh viên các trường đại học… đến từ 5 địa phương của Việt Nam.

Từ tháng 5/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức 6 chuyến tham quan học tập theo chủ đề tại Trung Quốc cho thanh niên Việt Nam, tập trung vào chủ đề “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập.”

Chuyến tham quan, nghiên cứu, học tập lần này là chuyến đầu tiên trong chuỗi hoạt động “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” dành cho thanh niên Việt Nam năm 2026./.

Thanh niên Việt Nam và Trung Quốc trao đổi về trách nhiệm kế thừa của thế hệ trẻ Các đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc trao đổi về trách nhiệm kế thừa truyền thống, đề xuất sáng kiến hợp tác, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.