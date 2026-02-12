Tân Sơn Nhất đón khách kỷ lục, quản lý bay kích hoạt điều hành cao điểm

Với sản lượng chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt mức kỷ lục trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo lực lượng kiểm soát không lưu đã kích hoạt phương án điều hành cao điểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối và điều hòa hoạt động bay thông suốt trong những ngày cao điểm nhất trong năm.

Theo Trung tâm Quản lý luồng không lưu, trong ba ngày cao điểm 13-15/2, tức 26-28 tháng Chạp, lưu lượng hoạt động bay tiếp tục duy trì ở mức rất cao, dự kiến lần lượt đạt 1.075, 1.056 và 1.053 chuyến/ngày. Trong đó, ngày 26 tháng Chạp được xác định là thời điểm có sản lượng điều hành lớn nhất của toàn bộ giai đoạn trước Tết.

Để đáp ứng lưu lượng tăng mạnh, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận tại sân Tân Sơn Nhất đã triển khai phương án điều hành bay cao điểm Tết, tập trung bảo đảm an toàn và duy trì nhịp điều hành liên tục. Người lao động được huy động tối đa, hạn chế nghỉ phép trong giai đoạn cao điểm; các kíp trực dự phòng tại chỗ và từ xa luôn sẵn sàng bổ sung khi lưu lượng tăng cao.

Trong điều hành tàu bay khởi hành, quy trình phối hợp ra quyết định tại sân bay (A-CDM) được áp dụng chặt chẽ, giúp các đơn vị từ không lưu, cảng hàng không đến hãng bay chia sẻ thông tin và tối ưu từng khâu khai thác. Việc khai thác linh hoạt hai đường cất hạ cánh song song giúp duy trì năng lực thông qua trong các khung giờ cao điểm, hạn chế chậm chuyến dây chuyền.

Với tàu bay đến, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận tại sân Tân Sơn Nhất phối hợp liên tục với Trung tâm Điều phối luồng không lưu để điều tiết, phân bổ giờ hạ cánh theo từng khung thời gian, đặc biệt khi lưu lượng dự báo vượt năng lực tiếp nhận của sân bay; chủ động hiệp đồng với Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực nhằm tối ưu sử dụng vùng trời, giữ ổn định trật tự dòng không lưu trong toàn khu vực trách nhiệm.

Song song với công tác điều hành, các phương án xử lý tình huống bất thường được rà soát, huấn luyện và diễn tập thường xuyên nhằm bảo đảm khả năng ứng phó trong mọi điều kiện khai thác; công tác tuân thủ quy định, chỉ thị của Cục Hàng không Việt Nam và VATM được duy trì xuyên suốt.

“Việc duy trì ổn định sản lượng điều hành trên 1.050 chuyến/ngày trong những ngày cận Tết tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức điều hành và hiệp đồng của lực lượng kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất. Kết quả này góp phần bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, thông suốt trong giai đoạn cao điểm, đồng thời thể hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thống nhất của tổng công ty trên toàn hệ thống trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh./.

