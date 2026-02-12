Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn lộ trình thay thế, giảm ùn tắc dịp cận Tết

Ngày 12/2 (25 tháng Chạp), trước nhu cầu đi lại tăng đột biến những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố nhiều lộ trình thay thế tại các cửa ngõ và nút giao trọng điểm nhằm hạn chế ùn tắc, tạo điều kiện cho người dân về quê an toàn, thuận lợi.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, lưu lượng phương tiện tại các tuyến ra vào thành phố, bến xe, nhà ga, sân bay và các trục chính tăng mạnh, trong khi một số khu vực đang thi công hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ kéo dài.

Trước đó, ngày 11/2 (24 tháng Chạp), các tổ Cảnh sát giao thông đã đồng loạt triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm. Từ cửa ngõ phía Đông, khu vực cầu Bình Triệu, xa lộ Hà Nội và đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, dòng xe nối dài, di chuyển chậm trong nhiều khung giờ.

Tại vòng xoay Phú Hữu, lực lượng chức năng tổ chức điều tiết từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo các tuyến thay thế để tránh dồn ứ tại điểm lên cao tốc.

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và vòng xoay Lăng Cha Cả cũng thường xuyên quá tải. Các tuyến Cộng Hòa, Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa xuất hiện tình trạng xe nối đuôi kéo dài, nhất là hướng vào ga quốc tế T2. Cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng liên quan túc trực, nhắc nhở không dừng, đỗ sai quy định nhằm bảo đảm dòng xe lưu thông liên tục.

Để giảm áp lực giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn nhiều lộ trình thay thế. Cụ thể: Tại khu vực cầu Bình Triệu, phương tiện từ trung tâm có thể đi Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng thay vì tập trung lên Quốc lộ 13.

Ở cửa ngõ phía Tây đi các tỉnh miền Tây, khi vòng xoay An Lạc ùn ứ, xe từ Bến xe Miền Tây có thể rẽ Kinh Dương Vương - Hồ Học Lãm - Lê Khả Phiêu hoặc Tên Lửa - Trần Văn Giàu ra Quốc lộ 1.

Với hướng đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, trong trường hợp hạn chế phương tiện lên cao tốc, người dân có thể chọn lộ trình hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - cầu Đồng Nai; hoặc từ cầu Phú Mỹ qua Võ Chí Công, đường D1, Khu Công nghệ cao để kết nối Quốc lộ 1. Khu vực sân bay, có thể lưu thông theo hướng Cộng Hòa - Út Tịch - Trường Sa hoặc Hoàng Văn Thụ - Phan Thúc Duyện - 18E để tránh ùn tắc tại Lăng Cha Cả.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động cập nhật tình hình giao thông, chấp hành hiệu lệnh điều tiết, giữ khoảng cách an toàn và lựa chọn khung giờ phù hợp.

Khi cần phản ánh tai nạn, ùn ứ giao thông, người dân có thể liên hệ trực ban Phòng Cảnh sát giao thông qua số 0693.187.521, đường dây nóng 0326.08.08.08 hoặc Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ căn cứ diễn biến thực tế để tổ chức phân luồng linh hoạt, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những ngày cao điểm Tết./.

