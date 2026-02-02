Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào khai thác hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú

Sáng 2/2, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông xe hạng mục hầm chui HC1-02 thuộc công trình xây dựng nút giao thông An Phú, góp phần hình thành trục lưu thông liên tục giữa khu vực trung tâm thành phố và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Hầm chui HC1-02 (gói thầu XL6) thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú ở cửa ngõ phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư.

Đây là nút giao được đầu tư xây dựng dạng nút giao khác mức hoàn chỉnh 3 tầng để giải quyết nhu cầu giao thông cho các luồng giao thông chính qua nút.

Hầm chui HC1-02 kết nối từ cầu Bà Dạt đến đường Mai Chí Thọ trong phạm vi nút giao An Phú, gồm 2 chiều đường, mỗi chiều 2 làn xe cho các phương tiện từ Mai Chí Thọ (hướng hầm sông Sài Gòn) đi đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và ngược lại.

Hầm chui này được khởi công xây dựng từ đầu năm 2023, tổng chiều dài hầm khoảng 480m; trong đó phần hầm kín dài khoảng 140m, gồm 7 đốt hầm và phần hầm hở dài khoảng 340m, gồm 14 đốt hầm.

Điểm đầu tiếp giáp đường đầu cầu Bà Dạt (phía Mai Chí Thọ) và điểm cuối tại trên đường Mai Chí Thọ hướng về hầm vượt sông Sài Gòn (tiếp giáp đường dẫn kết nối hầm HC1-01).

Các phương tiện lưu thông qua hầm chui HC1-02. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Dự án nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đây là nút giao cửa ngõ chiến lược khu vực phía Đông thành phố, nơi giao cắt của các trục giao thông huyết mạch như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của và hệ thống kết nối khu vực cảng Cát Lái-Phú Hữu.

Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Giao thông cho biết, nhiều năm qua, đây là điểm nóng ùn tắc, ảnh hưởng lớn đến hoạt động logistics, đi lại của người dân và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Việc triển khai dự án nút giao thông An Phú thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng then chốt, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững, đồng thời chuẩn bị điều kiện kết nối hiệu quả với sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Cùng với hầm chui HC1-01, việc thông xe hầm chui HC1-02 giúp hình thành trục lưu thông liên tục giữa khu vực trung tâm thành phố và cao tốc, góp phần từng bước phát huy hiệu quả tổng thể của nút giao An Phú.

Theo ông Vũ Hoàng Anh, Phó Ban Điều hành dự án 2 (Ban Giao thông), hầm chui đưa vào khai thác giúp thời gian lưu thông qua nút giao này được rút ngắn, giảm giao cắt với các luồng phương tiện trên đường Đồng Văn Cống, Lương Định Của qua nút giao An Phú. Giao thông qua khu vực sẽ thông thoáng hơn, giảm khoảng 80% ùn ứ so với thời điểm khởi công.

Dự án nút giao An Phú là khu vực giao cắt của các trục giao thông huyết mạch như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây, trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của và hệ thống kết nối khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

“Việc hoàn thành dự án còn giúp các phương tiện lưu thông thông suốt với cao tốc hiện hữu; đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán càng có ý nghĩa quan trọng hơn trong việc giải quyết ùn tắc ngay cửa ngõ Thành phố. Hiện nay nút giao Tân Vạn, Vành đai 3 đang triển khai thi công nên giao thông khu vực có phần bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc thông xe hầm chui sẽ giải quyết ngay bài toán giao thông, chia sẻ áp lực giao thông với tuyến đường Quốc lộ 1, nút giao Tân Vạn,” Giám đốc Ban Giao thông chia sẻ.

Dự án nút giao thông An Phú hiện đã hoàn thành các gói thầu: Hầm chui HC1-01; hầm chui HC1-02; cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố, cầu N2. Dự kiến nhánh cầu N3 sẽ hoàn thành 30/4 và các nhánh cầu N4, N1.1, N1.3 hoàn thành 30/6. Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026 nếu được tiếp nhận mặt bằng trong quý 1/2026./.