Lâm Đồng: Chìm tàu cá, một thuyền viên tử vong

Rạng sáng 1/2, tại khu vực cửa biển La Gi, thuộc phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra một vụ chìm tàu cá, khiến một thuyền viên mất tích và sau đó được xác định đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BTh 85234 TS (công suất 33 CV, chiều dài 10m) do ông Võ Văn Hiền (sinh năm 1974, trú tại Tổ dân phố 8, phường Bình Tân, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 5 lao động.

Tàu xuất bến lúc 15 giờ ngày 31/1/2026 tại Cảng La Gi để đi khai thác hải sản. Đến khoảng 5 giờ ngày 1/2, khi tàu đang di chuyển vào khu vực cửa Cảng La Gi thì bất ngờ gặp sóng lớn, dẫn đến chìm tàu.

Thời điểm xảy ra sự cố, 4 thuyền viên đã kịp thời nhảy khỏi tàu và được các phương tiện hoạt động gần đó cứu vớt an toàn. Riêng thuyền trưởng Võ Văn Hiền bị mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Phước Lộc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện thi thể ông Võ Văn Hiền cách cửa biển La Gi khoảng 2 hải lý.

Hiện, khu vực cửa biển La Gi đang bị bồi lấp, khiến các tàu cá ra vào cảng gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Trước đó, khoảng gần một tháng cũng đã xảy ra vụ chìm tàu tại khu vực này.

Ngư dân mong muốn chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý tình trạng bồi lấp tại cửa biển La Gi để đảm bảo an toàn cho tàu cá./.

Đà Nẵng: Cứu vớt an toàn 55 ngư dân tàu cá bị chìm trên biển Trung tá Lê Anh Túy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, toàn bộ ngư dân trên tàu cá QNa 91917-TS gặp nạn trên biển đã được cứu vớt an toàn.