Tây Ninh tổ chức cầu truyền hình 'Nghĩa tình hậu phương-Ấm lòng biên giới'

Tại hai điểm cầu xã Hòa Hội (điểm chính) và xã Bình Hiệp (điểm phụ), Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Chương trình cầu truyền hình “Nghĩa tình hậu phương-Ấm lòng biên giới” tối 31/1.

Chương trình được dàn dựng công phu, ấm áp nghĩa tình, trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương từ hậu phương đến đồng bào và lực lượng đang ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, trong không khí rộn ràng trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham dự tại điểm cầu xã Hòa Hội có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ và nhân dân các xã biên giới.

Tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh chương trình là dịp lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với sự hy sinh, cống hiến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Đồng thời, đây là lời biểu dương, động viên tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang ngày đêm bám trụ nơi biên cương, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết quân-dân, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo nền tảng ổn định để phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới. Đây cũng là dịp huy động và kết nối các nguồn lực xã hội, thể hiện rõ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau," giúp đồng bào vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Đến thời điểm diễn ra chương trình, Ban Tổ chức đã ghi nhận tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng ủng hộ quân và dân vùng biên giới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý, sử dụng nguồn lực hỗ trợ một cách công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mục đích, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục coi công tác chăm lo vùng biên giới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài.

Điểm nhấn đầy ý nghĩa của chương trình là sự chung tay, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đối với vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay cho người dân và các chiến sỹ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao quà cho các gia đình chính sách tại các xã biên giới tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Đại diện Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách. Đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Vinh Ngọc trao tặng 200 phần quà cho các học sinh nghèo vượt khó.

Cùng với đó, đại diện nhân dân các xã biên giới có hoàn cảnh khó khăn và các chiến sỹ dân quân đã xúc động đón nhận những phần quà ấm áp, những căn nhà tình nghĩa quân-dân từ các đơn vị tài trợ.

Dịp này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao tặng tỉnh Tây Ninh nguồn kinh phí 10 tỷ đồng nhằm chăm lo đời sống cho chiến sỹ và bà con nhân dân các xã biên giới.

Ghi nhận sự đóng góp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam vì những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khép lại chương trình là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa rực rỡ, như lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc gửi tới đồng bào và các chiến sỹ nơi biên cương Tổ quốc, để mùa Xuân nơi tuyến đầu thêm ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình./.

