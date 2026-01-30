TP. Hồ Chí Minh tổ chức diễu hành 168 xe hoa tuyên truyền trong ngày bầu cử

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức diễu hành xe hoa, xe loa tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố.

Hoạt động nhằm nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Theo kế hoạch, ngày 15/3/2026 (Chủ nhật) là ngày bầu cử, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức diễu hành 168 xe hoa, xe loa tuyên truyền lưu động của 168 xã, phường, đặc khu. Các đoàn xe được chia thành 3 khu vực, đồng loạt xuất phát lúc 6 giờ 30 phút, sau khi tập kết từ 6 giờ từ các khu vực.

Cụ thể, tại khu vực 1 có sự tham gia của 102 xã, phường, chia thành 4 điểm tập kết. Điểm 1 tại Công viên 30/4 (đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn) với 26 xã, phường; đoàn xe diễu hành qua các tuyến Lê Duẩn, Pasteur, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng… và quay về điểm xuất phát.

Điểm 2 tại đường số 48, Quảng trường Khánh Hội (phường Khánh Hội), gồm 25 xã, phường; diễu hành qua các tuyến Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát… và kết thúc tại Quảng trường Khánh Hội.

Điểm 3 tại đường Vành đai Trong (đoạn từ đường Đỗ Năng Tế đến đường số 17, phường An Lạc), với 26 xã, phường; diễu hành qua các trục Vành đai Trong, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, Quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh (cũ)… và kết thúc tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao phường An Lạc.

Điểm 4 tại đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh) gồm 25 xã, phường; diễu hành qua Trường Chinh, Quốc lộ 22, cầu Tham Lương, khu vực Hóc Môn rồi quay về điểm tập kết.

Sau khi hoàn thành lộ trình cấp thành phố, các xe tuyên truyền lưu động tiếp tục quay về địa phương để cổ động trên các tuyến đường trung tâm xã, phường.

Khu vực 2 tập kết tại đường 30/4 (phường Phú Lợi), với sự tham gia của 36 xã, phường; diễu hành qua các tuyến Phú Lợi-Yersin-Cách Mạng Tháng Tám-Huỳnh Văn Cù-Phạm Ngọc Thạch-Hùng Vương.

Khu vực 3 tập kết tại đường Ba Cu (phường Vũng Tàu), gồm 30 xã, phường, đặc khu; diễu hành qua các tuyến Ba Cu-Lê Hồng Phong-Nguyễn Thái Học-30/4-Võ Nguyên Giáp-Quốc lộ 51-Cách Mạng Tháng Tám-Nguyễn Tất Thành.

Sau khi kết thúc lộ trình cấp thành phố, các xe tiếp tục tuyên truyền lưu động tại địa phương, tập trung vào khu dân cư đông người.

Sở Văn hóa và Thể thao giao Trung tâm Văn hóa cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn trang trí xe hoa, nội dung cổ động và phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông bảo đảm an toàn giao thông.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách địa phương, kết hợp vận động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác./.

