Xã vùng ven Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội non sông

Để đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai đúng tiến độ, đồng bộ, chặt chẽ, thành phố Hải Phòng và các địa phương đã gấp rút chuẩn bị theo sự chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Từ tổ chức ủy ban bầu cử, tiếp nhận hồ sơ ứng cử, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền, an ninh trật tự được các địa phương triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

Theo cơ cấu, thành phố Hải Phòng được bầu 19 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 2.375 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Ủy ban bầu cử thành phố đã nhận được 2 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 9 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Các cơ quan, đơn vị của thành phố đã hoàn thành tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. Các địa phương cũng đã lập và niêm yết danh sách cử tri và chia khu vực bỏ phiếu.

Tại xã Bắc Thanh Miện, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được xã xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2026. Xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để sẵn sàng cho ngày hội lớn. Hệ thống cơ sở hạ tầng tại nhà văn hóa các thôn được đầu tư nâng cấp để thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử.

Ngay sau khi có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố, xã đã tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thành lập Ủy ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc như tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo và xác định các đơn vị bầu cử...

Hệ thống các văn bản triển khai thực hiện công tác bầu cử được các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu và ban hành kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra. Ủy ban bầu cử xã đã công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại xã Bắc Thanh Miện nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu 21 đại biểu ở 7 đơn vị bầu cử. Toàn xã đã thành lập 22 khu vực bỏ phiếu, trong đó 20 khu vực tại nhà văn hóa thôn, 1 khu vực tại Miếu Chùa và 1 khu vực tại hộ gia đình. Đến nay, toàn xã đã lập và niêm yết danh sách 19.888 cử tri.

Ông Nguyễn Xuân Truyện, thôn An Sơn, xã Bắc Thanh Miện cho biết: Người dân được thông tin về bầu cử qua chính quyền địa phương và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Là cử tri, tôi xác định phải lựa chọn những người đủ tài, đức; mong muốn những lá phiếu của mình góp phần lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Phóng, Tổ trưởng tổ bầu cử số 12 xã Bắc Thanh Miện chia sẻ: "Chúng tôi đã quán triệt và triển khai công tác bầu cử đến các thành viên của thôn, đồng thời rà soát danh sách, lập và niêm yết danh sách cử tri. Chúng tôi phấn đấu chuẩn bị tốt, chu đáo để hoàn thành tốt công tác bầu cử mà cấp trên giao cho."

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Thanh Miện cho biết thêm: Cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch và thành lập các tiểu ban bầu cử của xã. Đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các đơn vị bầu cử, tổ bầu cử tiến hành niêm yết danh sách cử tri. Ủy ban bầu cử xã cũng thành lập tiểu ban đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; phối hợp với các thôn cùng đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử. Công tác chuẩn bị và triển khai hoạt động chuẩn bị bầu cử theo đúng tiến độ của Ủy ban bầu cử quốc gia.

Tại thành phố Hải Phòng, số thống kê sơ bộ có 3.279.665 cử tri, 2.577 khu vực bỏ phiếu bầu cử. Trong đó, 387 khu vực bỏ phiếu có từ 2.000 đến 4.000 cử tri. Ủy ban bầu cử thành phố đã thành lập 10 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử từ ngày 19/1/2026.

Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020-2031 trước ngày 31/1. Ủy ban bầu cử các cấp chốt hồ sơ ứng cử ngày 1/2, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, đặc khu tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ người ứng cử và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú trước ngày 3/2. Đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử tại Hải Phòng đang được triển khai theo đúng kế hoạch./.

