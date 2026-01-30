Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Sáng 30/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: "Cơ hội và nỗ lực của Việt Nam và Ấn Độ trong chuyển đổi số."

Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 54 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, tròn 10 năm ngày hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI Impact Summit) tại Ấn Độ. Đây là diễn đàn khoa học tập trung tổng kết thực tiễn quá trình chuyển đổi số tại hai quốc gia.

Dự hội thảo có sự hiện diện của hơn 100 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và Ấn Độ bao gồm đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phát biểu đề dẫn và khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đặc biệt là trên các lĩnh vực then chốt của kỷ nguyên hiện nay: Kỷ nguyên số.

Trong thế kỷ 21, chuyển đổi số đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một quá trình đổi mới công nghệ hoặc hiện đại hóa kỹ thuật đơn thuần, mà trở thành một trụ cột chiến lược của năng lực phát triển quốc gia, tác động sâu sắc đến mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị nhà nước, cấu trúc xã hội, năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia trong trật tự kinh tế-chính trị toàn cầu. Trật tự đó đang được tái cấu trúc một cách nhanh chóng. Thực tiễn cho thấy quốc gia nào làm chủ được hạ tầng dữ liệu, nền tảng số và thể chế quản trị số, quốc gia đó sẽ nâng cao được quyền tự chủ chiến lược, tăng cường khả năng chống chịu trước những cú sốc toàn cầu, đồng thời tạo lập lợi thế cạnh tranh dài hạn trong chuỗi giá trị toàn cầu cũng đang được tái định hình.

Đối với Việt Nam và Ấn Độ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hải Bình cho rằng, hai quốc gia đang phát triển rất năng động, có quy mô dân số lớn, có thị trường rộng mở và đặc biệt là có khát vọng vươn lên một cách mạnh mẽ, chuyển đổi số không chỉ là một lựa chọn mà là con đường tất yếu và cũng là con đường ngắn để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng sách ông Periasamy Kumaran, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nếu như Ấn Độ đang hướng tới một mục tiêu hết sức khát vọng trở thành một nền kinh tế 5.000 tỷ USD, Việt Nam cũng kiên định mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong cả hai tầm nhìn chiến lược đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hải Bình nhấn mạnh, chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng trung tâm và nền tảng của phát triển bền vững.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hải Bình, chuyển đổi số là một hành trình đầy cam go nhưng cũng chứa đựng những vận hội to lớn để cả Việt Nam và Ấn Độ hiện thực hóa khát vọng phát triển dân tộc. “Qua nghiên cứu các nỗ lực và cơ hội của hai nước, có thể khẳng định hai nước đang đứng trước một thời điểm vàng để thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao," Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình phát biểu.

Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ xuất phát từ nền tảng sự tin cậy chính trị và tương đồng trong lộ trình hiện đại hóa đất nước. Cả hai hiện nay đều đang coi công nghệ là công cụ để bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế bền vững, đồng thời cũng đang cùng nhau để nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng công nghệ nước ngoài.

Dự và phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ Periasamy Kumaran chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những tiến bộ ấn tượng trong chương trình nghị sự phát triển và hoàn thành mục tiêu 2045; khẳng định Ấn Độ luôn sẵn sàng đồng hành sát cánh cùng đất nước và người dân Việt Nam trong hành trình phát triển này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ đánh giá cao chủ đề hội thảo trong bối cảnh Ấn Độ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhấn mạnh những bước tiến đột phá trong nền văn minh nhân loại và những thay đổi mang tính thời đại trong lịch sử thế giới luôn gắn liền với những bước ngoặt công nghệ mạnh mẽ, Thứ trưởng Periasamy Kumaran cho rằng, hiện nay, thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của 3 cuộc chuyển đổi: Chuyển đổi số, chuyển đổi công nghiệp và chuyển đổi năng lượng. Những lựa chọn chính sách đưa ra không chỉ ảnh hưởng đến môi trường và sự thịnh vượng, mà còn là chìa khóa để đảm bảo an ninh quốc gia, tính thích ứng của nền kinh tế và vị thế quốc tế trong những năm tới.

Thông tin về những thành công của Ấn Độ trong việc tận dụng công nghệ cho phát triển, Thứ trưởng Periasamy Kumaran cho biết, nước này đang có những hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số. Hiện hai nước đang duy trì các cơ chế đối thoại về công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ, cũng như nhiều lĩnh vực khác và định hướng lại cho phù hợp với nhu cầu của thời đại.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Thứ trưởng Periasamy Kumaran kêu gọi hai bên tận dụng cột mốc quan trọng này, phát huy những điểm bổ sung lẫn nhau để cùng nhau hướng tới một Ấn Độ phát triển vào năm 2047 và Việt Nam phát triển vào năm 2045.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề trọng tâm: hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, đặc biệt là đối với các công nghệ mới và mô hình quản trị số tiên tiến; thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ lõi, phát triển cơ sở hạ tầng, chính phủ số và đô thị thông minh; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối giữa các chủ thể nhà nước, doanh nghiệp và giới học thuật của hai nước.

Với sự tham gia đông đảo của các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia của hai nước, hội thảo có những đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ và thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững trong kỷ nguyên số./.

