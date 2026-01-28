Hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập đa phương Milan tại Ấn Độ

Ngày 28/1, tại Quân cảng Lữ đoàn 171 (phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh), tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân cùng Đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam đã rời bến, bắt đầu hải trình tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Diễn tập hải quân đa phương Milan năm 2026 diễn ra tại Ấn Độ.

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân làm Trưởng đoàn công tác trên tàu 17.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác và tàu 17 sẽ chào xã giao chính quyền địa phương nơi tàu cập bến và căn cứ Lumut của Hải quân Malaysia; tổ chức tiệc chiêu đãi; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nước bạn.

Tại Ấn Độ, tàu 17 và Đoàn công tác sẽ tham gia Diễn tập hải quân đa phương Milan 2026.

Trong hành trình hơn 5.000 hải lý, cán bộ, chiến sỹ trên tàu 17 sẽ kết hợp huấn luyện đi biển đường dài, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu, thao tác làm chủ vũ khí, trang bị, rèn luyện sức bền của cán bộ, thủy thủ.

Chuyến đi theo lời mời của Hải quân Malaysia và Hải quân Ấn Độ nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Quân đội và Hải quân Việt Nam với quân đội và hải quân các nước.

Trước đó, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ trong tham gia Diễn tập hải quân đa phương Milan 2026 tại Ấn Độ, kết hợp thăm hữu nghị Malaysia.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan chức năng đã phổ biến quy định về công tác đối ngoại quốc phòng, công tác bảo đảm an toàn và các chế độ, tiêu chuẩn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tàu 17 chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng cho chuyến đi./.

