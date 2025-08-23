Các đơn vị Hải quân sẵn sàng nhận mệnh lệnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Từ ngày 21-23/8, tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân và đoàn công tác đã đến kiểm tra, nắm tình hình tại Lữ đoàn 954, Lữ đoàn 189, Nhà máy X52 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân) và Vùng 4 Hải quân.

Tham gia đoàn có đại diện các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân.

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác, tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; công tác đảng, công tác chính trị; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ…

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp, thực hiện tốt kế hoạch, thời gian, nội dung huấn luyện cho các đối tượng.

Các đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện và công tác bảo đảm huấn luyện. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, bám sát thực tiễn nhiệm vụ của từng đơn vị.

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị giữ vững về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nội bộ đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận mệnh lệnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính triển khai đúng kế hoạch, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, chất lượng, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Kết luận sau đợt kiểm tra tại các đơn vị, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần rà soát lại chương trình, kế hoạch công tác năm 2025 và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về các mặt công tác để bảo đảm hoàn thành 100% nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mỗi quân nhân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực kế cận có chất lượng cao, làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại.

Các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác dân vận, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ./.

Tăng cường công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu cho Đặc khu Bạch Long Vĩ Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng vừa có buổi kiểm tra công tác sẵn sáng chiến đấu tại Đặc Khu Bạch Long Vĩ, đảo xa nhất Vịnh Bắc Bộ.