Hải quân Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ vì an ninh hàng hải khu vực

Ngày 19/8, Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 19 (ANCM-19) với chủ đề “Thúc đẩy sự đoàn kết của Hải quân các nước ASEAN - Kết hợp đổi mới và công nghệ để tăng cường an ninh hàng hải” đã diễn ra tại Penang, Malaysia.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị.



Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, phát biểu khai mạc ANCM-19, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin cho rằng những thách thức trong lĩnh vực hàng hải ngày càng trở nên phức tạp, từ cạnh tranh quyền lực truyền thống, tranh chấp lãnh thổ đến các mối đe dọa phi truyền thống như đánh bắt cá trái phép, xâm nhập không gian mạng và thông tin sai lệch mà không lực lượng hải quân, cơ quan hay chính phủ nào có thể một mình giải quyết.



Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nhấn mạnh, ANCM-19 không chỉ mang tính biểu tượng mà còn mang tính chiến lược, là cơ hội để ASEAN khẳng định sự thống nhất, xây dựng lòng tin và củng cố cam kết đối với hợp tác an ninh hàng hải.

Bộ trưởng Mohamed Khaled mong muốn ANCM-19 sẽ được ghi nhớ như bước ngoặt, nơi Hải quân các nước ASEAN cùng nhau xây dựng các giải pháp.

Bên cạnh đó, ASEAN cần tiếp tục là "mỏ neo" của trật tự hàng hải trong khu vực và luật pháp quốc tế. Đặc biệt, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 phải là nền tảng cho sự hợp tác.



Phát biểu tại phiên toàn thể của ANCM-19, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh Hải quân các nước ASEAN cần tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN với việc xây dựng nhận thức chung về các mối đe dọa an ninh hàng hải, tăng cường hợp tác, đề ra giải pháp ứng phó hiệu quả vì lợi ích chung của các quốc gia.

Bên cạnh đó, Hải quân các nước ASEAN cần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau thông qua việc tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động song phương và đa phương trong khuôn khổ ANCM và các cơ chế khác đã được thiết lập như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và ADMM Mở rộng (ADMM+).



Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề nghị Hải quân các nước ASEAN nâng cao khả năng chia sẻ thông tin hàng hải trong khu vực và ứng phó với các vấn đề trên biển, cập nhật và chuẩn hoá các quy chế phối hợp chung.

Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam cho rằng Hải quân các nước ASEAN cần phối hợp giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia; tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh, Hải quân Nhân dân Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hải quân các nước ASEAN để ứng phó với các thách thức an ninh hàng hải vì một vùng biển khu vực hoà bình, ổn định và thịnh vượng.



ANCM-19 do Hải quân Hoàng gia Malaysia chủ trì tổ chức nhằm tăng cường hợp tác và lòng tin hàng hải. Hội nghị có sự tham dự của Tư lệnh Hải quân và trưởng đoàn 10 nước ASEAN, tổng số 88 đại biểu. Đại diện của Timor Leste lần đầu tiên tham dự ANCM với tư cách quan sát viên.



ANCM được tổ chức cùng Lễ duyệt binh tàu Hải quân ASEAN (ngày 21/8) và Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) từ ngày 15-22/8 với sự tham gia của 10 tàu hải quân các nước ASEAN cùng 1.350 sỹ quan và quân nhân.

Hải quân Nhân dân Việt Nam cử Tàu 016 - Quang Trung cùng Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn tham gia AMNEX 3./.

Đoàn Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia Hải quân Việt Nam cùng các nước ASEAN tham gia diễu binh tại Malaysia thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác hải quân và giữ gìn hòa bình khu vực.