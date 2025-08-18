Đoàn Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức, các cán bộ, chiến sỹ của Tàu 016-Quang Trung cùng đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ diễu binh đường phố tại George Town, bang Penang, Malaysia.

Sự kiện có sự tham dự của Thống đốc và lãnh đạo chính quyền bang Penang; Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia và Trưởng đoàn Hải quân các nước ASEAN.

Hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã tới xem sự kiện đặc biệt này.

Tham gia diễu binh có 23 khối gồm các khối mang cờ, thủy thủ đoàn, nhóm nhạc, quân dự bị, học viên hải quân và cựu chiến binh của Hải quân Malaysia và các nước tham gia cuộc diễu binh.

Các nhóm nhạc của bang và trường học trong khu vực cũng tham gia diễu hành và biểu diễn.

Cuộc diễu binh cũng chứng kiến màn trình diễn của các xuồng tấn công nhanh và trực thăng của Hải quân Hoàng gia Malaysia.

Ngoài Tàu 016-Quang Trung Quang Trung từ Việt Nam, tàu các nước ASEAN cập cảng Penang tham gia diễu binh gồm tàu RSS Vigour từ Singapore; tàu KRI Bung Tomo từ Indonesia; tàu KPD Darulaman từ Brunei; tàu UMS King Sin Phyu Shin từ Myanmar; tàu HTMS Krabi từ Thái Lan; tàu BRP Antonio Luna từ Philippines.

Đại diện cho Malaysia có ba tàu TLDM gồm KD Kedah, KD Lekiu và KD Lekir.

Cuộc diễu binh nhằm nhắc nhở những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, tôn vinh tình hữu nghị giữa hải quân các nước ASEAN, tăng cường hợp tác hàng hải và cùng cố hòa bình, đoàn kết giữa các quốc gia ASEAN.

Đây cũng là hoạt động Hải quân Hoàng gia Malaysia tổ chức cùng với các sự kiện quan trọng diễn ra từ ngày 16-21/8 gồm Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần thứ 19 (ANCM) và Duyệt binh Hạm đội ASEAN (AFR)./.

Động lực mới thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Malaysia Trong 3 năm qua kể từ khi chính thức thành lập, MVFA đã có nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng người Việt tại Malaysia và là cầu nối bền vững giữa các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương hai nước.