Động lực mới thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 14/8, Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam (MVFA) khai trương văn phòng làm việc tại Kuala Lumpur sau 3 năm chính thức thành lập và hoạt động, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển với nhiều đóng góp hiệu quả trong việc xây dựng cộng đồng người Việt tại Malaysia và thúc đẩy tình hữu nghị hai nước.



Tham dự lễ khai trương văn phòng của MVFA, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh phát biểu chúc mừng MVFA thời gian qua đã tổ chức thành công nhiều sự kiện và sáng kiến, đóng góp đáng kể cho quan hệ Việt Nam-Malaysia.

Đại sứ Đinh Ngọc Linh ghi nhận nỗ lực của MVFA có sự đồng hành, hỗ trợ từ những người bạn Malaysia đang ngày càng phát huy vai trò là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp và các tổ chức của Việt Nam và Malaysia.

Đại sứ Đinh Ngọc Linh tin tưởng văn phòng mới khai trương sẽ là nơi gặp gỡ nhiều đối tác, ra đời nhiều sáng kiến, xây dựng nhiều chương trình hoạt động góp phần xây dựng tình hữu nghị Việt Nam-Malaysia ngày càng sâu sắc.

Đại sứ Đinh Ngọc Linh chúc Hiệp hội ngày càng gắn kết cộng đồng người Việt tại Malaysia cũng như phát triển mạnh mẽ các mối quan hệ đối tác Việt Nam-Malaysia với những thành công mới trong chặng đường sắp tới.



Phát biểu tại lễ khai trương văn phòng MVFA, Chủ tịch Trần Thị Chang cho biết văn phòng mới là sự khởi đầu và ngôi nhà mới nơi cộng đồng người Việt Nam và Malaysia có thể đến với nhau, đối thoại và vun đắp tình bạn, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh doanh và xã hội.

Chủ tịch Trần Thị Chang tin tưởng với sự đồng hành của các đối tác, bạn bè và cộng đồng, MVFA sẽ vững bước tiến xa, tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa hai dân tộc, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa các giá trị của tình hữu nghị, giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế và sự gắn kết giữa cộng đồng.



Là doanh nhân giàu kinh nghiệm, có uy tín trong các hoạt động phát triển bền vững và nhiệt thành hỗ trợ MVFA, ông Tengku Dato’ Dr. Hishammudin Zaizi bày tỏ vui mừng khi tham gia MVFA và trở thành người bạn của Việt Nam.

Ông cho rằng với sự quan tâm của lãnh đạo Malaysia và Việt Nam, hợp tác hai nước đang trên đà phát triển mọi mặt trong đó có thương mại. Đây là lúc MVFA là một phần của đà phát triển này.

Ông Tengku Dato’ Dr. Hishammudin Zaizi hy vọng với văn phòng mới, MVFA có thể mở ra cánh cổng cho doanh nghiệp hai nước tìm hiểu, hợp tác với nhau và đi tới thành công.



MVFA là tổ chức phi lợi nhuận chính thức ra đời và được Chính phủ Malaysia cấp giấy phép hoạt động từ tháng 8/2022, với mục tiêu thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn, hợp tác và trao đổi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm văn hóa, giáo dục, kinh doanh và ngoại giao giữa Malaysia-Việt Nam.

Tầm nhìn của MVFA là xây dựng cộng đồng Việt Nam-Malaysia thịnh vượng-gắn kết, các mối quan hệ đối tác phát triển mạnh mẽ, sự tôn vinh di sản văn hóa hai bên và cơ hội mới cho các doanh nhân/doanh nghiệp.



Trong 3 năm qua kể từ khi chính thức thành lập, MVFA đã có nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng người Việt tại Malaysia và là cầu nối bền vững giữa các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương hai nước.

Một số hoạt động tiêu biểu trong năm 2025 của MVFA có thể kể đến như: hỗ trợ tổ chức các đoàn y tế Việt Nam tham quan, trao đổi chuyên môn tại các bệnh viện hàng đầu Malaysia trong đó có Viện Tim quốc gia (IJN); phối hợp với các đối tác chuyên môn của Malaysia tổ chức nói chuyện và khám sức khỏe miễn phí cho cộng đồng người Việt; tổ chức và tham gia giao lưu thể thao, văn hóa cộng đồng như giải bóng đá, lễ hội văn hóa quảng bá hình ảnh Việt Nam; tổ chức đoàn doanh nghiệp Malaysia đến Việt Nam (Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh) tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh và văn hóa.



Việc Hiệp hội có văn phòng làm việc sẽ giúp cho công tác kết nối với các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp thuận lợi hơn để triển khai các chương trình hợp tác về văn hóa, kinh tế, giáo dục, y tế và cộng đồng.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa thiết thực cho chương trình hoạt động dày đặc của MVFA trong năm 2025 với chủ đề “Hòa hợp Việt Nam - Malaysia: Củng cố tình hữu nghị, vươn tới tầm cao mới,” góp phần nhất định vào hoạt động thực chất ngay trong năm đầu tiên hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (từ ngày 21/11/2024) và Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2025.

Một số hoạt động nổi bật theo kế hoạch của MVFA trong nửa cuối năm 2025 là tham gia Lễ hội ASEAN 2025 nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam; tổ chức MV-Expo 2025 đầu tiên tại Malaysia nhằm kết nối kinh doanh trong các lĩnh vực, củng cố sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, chuyên gia Viện Nghiên cứu Penang của Malaysia, ông Enzo Sim Hong Jun đánh giá cao những cải cách và chính sách mà Việt Nam triển khai trong năm qua.



Theo ông Enzo, Việt Nam đã duy trì và mở rộng chiến dịch chống tham nhũng, thúc đẩy đối ngoại đa phương, ký kết các thỏa thuận thương mại quan trọng như giảm thuế quan với Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực nhằm thu hút đầu tư và giảm phụ thuộc kinh tế.

Chính sách “Đổi mới 2.0” được triển khai với trọng tâm cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư nước ngoài.



Nhiều đạo luật đã được sửa đổi, trong đó có Luật Quốc tịch cho phép người kết hôn với công dân Việt Nam dễ dàng xin nhập quốc tịch, và luật miễn thị thực 5 năm cho nhân tài, nghệ sỹ, vận động viên quốc tế.

Quốc hội cũng thông qua các biện pháp tinh gọn bộ máy, sắp xếp địa giới hành chính, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch.



Ông Enzo nhận định, những bước đi này giúp Việt Nam củng cố vị thế quốc tế, thu hút nguồn lực chất lượng cao và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao của khu vực./.

