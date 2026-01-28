Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy xe bồn chở xăng tạo cột khói đen cao hàng chục mét

Trưa 28/1, một xe bồn chở xăng đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) bất ngờ bốc cháy dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, xe bồn chở xăng khoáng M95 rời Tổng kho xăng dầu Nhà Bè và di chuyển được gần 1km trên đường Dương Cát Lợi (đoạn gần đường Huỳnh Tấn Phát) thì phát sinh hỏa hoạn.

Người dân phát hiện lửa bùng lên từ khu vực cabin và thân xe đã hô hoán. Tài xế kịp thời thoát ra ngoài cùng người dân sử dụng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ xe, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Lửa còn cháy bén sang trụ điện ven đường, sức nóng tỏa ra lớn, khói dày đặc che khuất khu vực xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Cột khói bốc cao hàng chục mét. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè triển khai phương án chữa cháy.

Các mũi chữa cháy sử dụng bọt chuyên dụng phun trực diện đám cháy, đồng thời phun nước làm mát khu vực xung quanh để ngăn cháy lan.

Đoạn đường Dương Cát Lợi qua khu vực xảy ra hỏa hoạn được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc xảy ra ngoài phạm vi Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, không ảnh hưởng đến an toàn của kho. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại./.

