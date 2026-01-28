Huế: Tuyên án tử hình đối tượng sát hại hai người trong gia đình vợ cũ

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Phú (sinh năm 1992, trú xã Đan Điền, thành phố Huế) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Điều 123 và Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Vụ án trên gây rúng động dư luận địa phương thời gian qua bởi tính chất nghiêm trọng và hành vi man rợ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Phan Văn Phú mang tính côn đồ, hung hãn, thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền sống của người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm mất trật tự, an toàn xã hội.

Việc bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công liên tiếp nhiều người, trong đó có phụ nữ, người thân của vợ cũ cho thấy mức độ nguy hiểm cao, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, các chứng cứ, lời khai tại phiên tòa và đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 10 năm tù đối với tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và mức án tử hình về tội “Giết người.” Tổng hình phạt bị cáo Phan Văn Phú phải chấp hành là tử hình.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, tháng 2/2024, Phan Văn Phú và chị T.T.K.C (sinh năm 1994, trú phường Xuân Phú - nay là phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) được Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền (cũ) giải quyết cho ly hôn. Con chung được giao cho chị T.T.K.C trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng; Phú có quyền thăm nom theo quy định pháp luật.

Ngày 6/6/2025, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thuận Hóa (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Huế) tổ chức cho Phú thăm con tại trụ sở.

Sau buổi gặp, Phú yêu cầu đưa con về thăm ông bà nội ở xã Đan Điền nhưng chị T.T.K.C không đồng ý, chỉ cho phép ông bà nội đến thăm cháu tại nhà chị.

Bất mãn, Phú quay lại nhà chị T.T.K.C, buông lời đe dọa “Chuẩn bị bốn cái quan tài đi” rồi rời đi.

Trên đường về Phú mua một con dao, một can nhựa bỏ vào balô, điều khiển xe về nhà ở xã Đan Điền. Sáng sớm 7/6/2025, Phú điều khiển xe môtô từ nhà đến nhà chị T.T.K.C, trên đường ghé mua 5 lít xăng.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, Phú đi vào nhà chị T.T.K.C từ lối cửa sau. Tại đây, Phú gặp bà N.T.C (sinh năm 1972, mẹ chị T.T.K.C), anh T.H (sinh năm 2004, em ruột chị T.T.K.C), chị T.T.K.C và con trai. Khi Phú tiếp tục đòi chở con về nhưng không được chấp thuận, anh T.H mời Phú ra khỏi nhà.

Ngay sau đó, Phú lấy dao trong balô, lao tới cứa vào cổ, chém vào lưng, đâm vào bụng anh T.H, chị T.T.K.C và bà N.T.C.

Gây án xong, Phú ném hung khí và balô lên mái tôn một ngôi nhà gần đó, rồi đến Công an phường Xuân Phú (cũ) tự thú.

Hậu quả, bà N.T.C và chị T.T.K.C tử vong vì các vết thương đặc biệt nghiêm trọng; anh T.H mang thương tích 26%./.

