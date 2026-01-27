Khởi tố vụ án đổ trộm gần 7.830 tấn chất thải xây dựng tại xã Bát Tràng

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra thông báo khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” và bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đổ, san lấp trái phép chất thải xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Bát Tràng.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Bốn đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Họa, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Tống Phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa đã thuê khoảng 2.000m² đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng để tổ chức tiếp nhận, đổ và san lấp trái phép trạc thải xây dựng nhằm trục lợi.

Do khu đất thấp hơn mặt đường Lý Thánh Tông khoảng 3m, Họa đã tìm các đơn vị vận chuyển và chủ nguồn thải vật liệu xây dựng để nhận đổ trạc thải với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng/chuyến.

Việc đổ thải chủ yếu diễn ra vào ban đêm, sau đó được san gạt và phủ đất để che giấu hành vi vi phạm.

Công an Hà Nội lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: CAHN)

Việc thanh toán tiền đổ thải được thực hiện thông qua chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Họa tại ngân hàng Agribank hoặc vào tài khoản của Trần Thị Cúc (bạn của Họa) tại ngân hàng ACB.

Quá trình điều tra cũng xác định, mặc dù biết rõ khu đất không có chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức vận chuyển, đổ thải trái phép, gồm: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và phát triển Hà Nội; Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội; Công ty Cổ phần Môi trường ECON Hà Nội.

Trong đó, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và phát triển Hà Nội đã tổ chức đổ 289 chuyến trạc thải, với khối lượng khoảng 3.814.800kg.

Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội tổ chức đổ 612 chuyến, với khối lượng khoảng 6.732.000kg. Công ty Cổ phần Môi trường ECON Hà Nội tổ chức đổ 345 chuyến, tổng khối lượng khoảng 4.272.400kg.

Riêng Công ty ECON đã chuyển cho Nguyễn Văn Họa và người liên quan số tiền hơn 52,6 triệu đồng để thanh toán tiền đổ thải.

Cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất nông nghiệp nói trên là 7.829.503kg, trên diện tích 2.331,93m², tương đương 7.117,73m³.

Kết quả phân tích của cơ quan chuyên môn cho thấy đây là chất thải rắn thông thường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khu đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng không được cấp phép làm nơi tập kết, xử lý chất thải. Bản thân Nguyễn Văn Họa cũng không có giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều máy tính, hợp đồng, hóa đơn, phiếu cân và tài liệu liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.

Hành vi của các đối tượng bị xác định có dấu hiệu phạm tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự – thuộc loại tội phạm nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường. (Ảnh: CAHN)

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương pháp luật và bảo vệ môi trường sống của Nhân dân Thủ đô./.