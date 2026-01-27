Đà Nẵng: Không để xảy ra tình trạng "xã trắng ca nô" trong phòng chống thiên tai

Ngày 27/1, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị báo cáo bản đồ chỉ huy lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn năm 2026. Đại tá Trần Hữu Ích - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng đã báo cáo kết quả xây dựng hệ thống bản đồ chỉ huy cứu hộ, cứu nạn trên nền bản đồ tổng thể của thành phố, trong đó tập trung làm rõ bản đồ ngập lụt theo từng khu vực, địa phương; xác định các khu vực trọng yếu, xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, sự cố.

Theo nhận định tại hội nghị, sau những kinh nghiệm thực tế từ tình trạng ngập lụt, sạt lở gây chia cắt diện rộng trong năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã nghiên cứu, yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ địa bàn, trên cơ sở đó xây dựng, cập nhật bản đồ chỉ huy cứu hộ, cứu nạn bảo đảm chính xác, khoa học, sát thực tế từng khu vực, từng tình huống.

Thảo luận về các phương án xây dựng bản đồ chi tiết bố trí lực lượng, phương tiện trong phòng chống thiên tai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có ý kiến về việc cần xác định rõ lực lượng, phương tiện, trang bị, kho dự trữ, điểm tập kết và phương án tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ, bảo đảm khi xảy ra thiên tai, sự cố có thể huy động nhanh, chỉ huy thống nhất, phân bổ hợp lý, nhât là không để xảy ra tình trạng “xã trắng ca nô”, “khu vực trắng phương tiện”, khi có tình huống, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng kiến nghị Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố sớm hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung trang bị; đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng các bãi đáp trực thăng tại khu vực miền núi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ động phương tiện đường không khi xảy ra tình huống nghiêm trọng./.