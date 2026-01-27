Môi trường

Quảng Trị: Tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ nguy cấp, quý hiếm

Cá thể khỉ nặng khoảng 3kg, thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, được phát hiện đi lạc vào khu kho dự trữ DK4, KV9 thuộc Chi cục Dự trữ nông nghiệp khu vực 9.

Thanh Thủy
Cá thể khỉ có tên khoa học là Macaca arctoides, đang được Hạt Kiểm lâm Cam Lộ-Đông Hà chăm sóc, thực hiện công tác cứu hộ theo quy định. (Ảnh: TTXVN phát)
Tối 27/1, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Cam Lộ-Đông Hà tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm, thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam.

Cá thể khỉ nặng khoảng 3kg, được phát hiện đi lạc vào khu kho dự trữ DK4, KV9 thuộc Chi cục Dự trữ nông nghiệp khu vực 9.

Sau khi phát hiện, nhân viên kho đã thông báo cho chính quyền địa phương.

Theo cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Cam Lộ-Đông Hà, cá thể khỉ mặt đỏ này có tên khoa học là Macaca arctoides.

Sau khi tiếp nhận, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Đông Hà đã bàn giao cá thể khỉ cho Hạt Kiểm lâm Cam Lộ-Đông Hà để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc, thực hiện công tác cứu hộ theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sách Đỏ Việt Nam #Khỉ mặt đỏ #Hạt Kiểm lâm khu vực Cam Lộ-Đông Hà Quảng Trị
