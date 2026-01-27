Italy tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở miền Nam sau bão Harry

Ngày 26/1, Chính phủ Italy đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm ở các vùng Calabria, Sicily và Sardinia, miền Nam Italy do ảnh hưởng của cơn bão Harry, thảm họa cũng gây ra một vụ sạt lở đất lớn ở thị trấn Niscemi thuộc Sicily, khiến ít nhất 1.500 cư dân phải sơ tán và làm gián đoạn cuộc sống hằng ngày.



Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn lời Bộ trưởng Bảo vệ dân sự Italy Nello Musumeci cho biết, chính quyền đã mở rộng vùng đệm an toàn từ 100 lên 150 mét, do đường sạt lở hiện kéo dài hơn 4 km và tình trạng này đang tiếp tục di chuyển về phía trung tâm thị trấn. Bộ trưởng Musumeci cũng cho biết số người mất nhà cửa do sạt lở đất đã tăng lên 1.500 người.



Trong khi đó, ông Fabio Ciciliano, người đứng đầu Cục Bảo vệ dân sự Italy, cảnh báo rằng sạt lở đất vẫn đang tiếp diễn và số lượng người dân phải sơ tán có thể tăng thêm.



Chính phủ Italy đã phân bổ 100 triệu euro (tương đương khoảng 118,7 triệu USD) từ quỹ khẩn cấp quốc gia cho các biện pháp can thiệp ban đầu trên khắp các vùng Calabria, Sicily và Sardinia. Số tiền này sẽ được dùng để dọn dẹp các đống đổ nát, khôi phục các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ ngay lập tức cho người dân bị ảnh hưởng.



Trước đó cùng ngày, Cục Bảo vệ dân sự Italy cho biết cảnh báo thường lệ, hay mã màu vàng, đã được gia hạn đến ngày 27/1 tại các vùng Veneto, Sardinia, Campania, Calabria và Sicily sau khi một hệ thống áp thấp sâu đi qua khu vực Trung Tây Địa Trung Hải.



Tại Niscemi, hai vụ sạt lở đất lớn đã xảy ra trong vòng vài ngày, chủ yếu do mưa lớn kéo dài không ngừng, khu vực bị ảnh hưởng hiện trải dài khoảng 4 km và ước tính sâu tới 6 mét. Thị trưởng Niscemi, ông Massimiliano Conti cho biết tình hình tiếp tục xấu đi và mô tả là "thảm khốc.” Ông cho biết thêm các vụ sạt lở khác đã xảy ra trong đêm, bao gồm một vết cắt thẳng đứng sâu 25 mét trên địa hình.



Chính quyền đã đóng cửa một số tuyến đường và trường học các cấp ở Niscemi, một thị trấn có khoảng 25.000 cư dân.



Ở miền Bắc Italy, tối 26/1, một vụ sạt lở đất lớn đã xảy ra trên đường ven biển Via Aurelia giữa các thành phố Arenzano và Genoa. Vụ sạt lở liên quan đến một sườn đồi gần đường hầm Pizzo, khiến đá và mảnh vụn rơi xuống cả hai làn đường giao thông.



Lực lượng cứu hỏa đã tiến hành tìm kiếm nạn nhân suốt đêm, triển khai các đơn vị chó nghiệp vụ để xác định xem có người nào bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hay không.

Cho đến nay chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Tại Sardinia, các nhà chức trách đã kéo dài cảnh báo bão thêm 24 giờ nữa, cảnh báo về lượng mưa lớn tiếp tục và các rủi ro về thủy văn khi hệ thống thời tiết khắc nghiệt vẫn tiếp diễn./.

Italy khẩn cấp sơ tán hơn 1.000 người sau vụ sạt lở nghiêm trọng ở Sicily Một đoạn vách đá dài khoảng 4km tại thị trấn Niscemi bị sụp đổ sau mưa bão, buộc chính quyền Sicily sơ tán hơn 1.000 người dân trong bán kính 4km quanh điểm sạt lở để bảo đảm an toàn.