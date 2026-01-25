Thế giới

Anh thành lập Lực lượng Cảnh sát Quốc gia theo mô hình FBI

Chính phủ Anh công bố kế hoạch thành lập Lực lượng Cảnh sát Quốc gia, hoạt động theo mô hình FBI của Mỹ, nhằm tăng cường chống khủng bố, lừa đảo, tội phạm mạng và các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Cảnh sát Anh. (Nguồn: Reuters)

Ngày 25/1, Chính phủ Anh cho biết nước này sẽ thành lập một lực lượng cảnh sát theo mô hình Cục Điều tra liên bang (FBI) của Mỹ, chuyên trách chống khủng bố, lừa đảo, lạm dụng trẻ em trên không gian mạng và tội phạm có tổ chức.

Lực lượng mới, có tên Lực lượng Cảnh sát Quốc gia (NPS), sẽ hợp nhất chức năng của các cơ quan hiện nay chuyên phụ trách chống khủng bố và tội phạm, các đơn vị trực thăng cảnh sát, tuần tra đường bộ và chống tội phạm có tổ chức ở vùng England và xứ Wales.

Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood cho biết NPS sẽ giúp giảm tải công việc cho 43 lực lượng cảnh sát địa phương ở England và xứ Wales để các đơn vị này tập trung hoàn toàn vào công tác xử lý tội phạm thông thường.

Theo bà Mahmood, một số lực lượng cảnh sát địa phương hiện thiếu kỹ năng hoặc nguồn lực cần thiết để đối phó với các loại hình tội phạm tinh vi, phức tạp hiện nay như lừa đảo, lạm dụng trẻ em trong môi trường trực tuyến hay các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Bà khẳng định lực lượng cảnh sát mới được thành lập sẽ bao gồm những nhân sự có trình độ chuyên môn cao và giúp tiết kiệm kinh phí hoạt động.

Bà cho biết đề xuất thành lập một lực lượng cảnh sát quốc gia thống nhất sẽ được trình lên Quốc hội Anh vào ngày 26/1. Những đề xuất khác bao gồm cắt giảm số lượng đơn vị cảnh sát tại England và xứ Wales, cũng như thay đổi cách thức tuyển dụng và quản lý lực lượng cảnh sát.

Đề xuất này đang nhận được sự ủng hộ của các đơn vị cảnh sát ở Anh, trong đó có Lực lượng Cảnh sát Thủ đô London - đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong công tác chống khủng bố./.

