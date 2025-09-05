Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner từ chức vì bê bối thuế

Ngày 5/9, Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner đã từ chức và rút khỏi chính phủ sau vụ bê bối liên quan đến thuế giao dịch bất động sản, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của chính quyền Thủ tướng Keir Starmer.

Bà Rayner đã từ bỏ cả 3 vai trò cấp cao, gồm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương, và Phó Chủ tịch Công đảng.

Quyết định được đưa ra sau báo cáo của ông Sir Laurie Magnus, cố vấn đạo đức của Thủ tướng Starmer, cho rằng bà Rayner “đã vi phạm quy tắc ứng xử của bộ trưởng” do không nộp đủ thuế khi mua một căn hộ trị giá 800.000 bảng Anh (khoảng 1,07 triệu USD) ở Hove, East Sussex.

Báo cáo cũng nêu rõ bà Rayner chỉ trả 30.000 bảng Anh tiền thuế tem (stamp duty - áp dụng dưới hình thức dán tem lên các loại văn bản và chứng từ), thay vì 70.000 bảng Anh nếu căn hộ được xác định là tài sản thứ hai.

Trong thư từ chức gửi Thủ tướng Starmer, bà Rayner bày tỏ hối tiếc vì đã không tìm kiếm thêm tư vấn chuyên môn về thuế, đặc biệt trong vai trò Bộ trưởng Bộ Nhà ở. Bà cam kết tiếp tục phục vụ đất nước và Công đảng trong tương lai.

Về phần mình, Thủ tướng Starmer khẳng định, dù không còn trong chính phủ, bà Rayner vẫn là một nhân vật quan trọng của Công đảng.

Bà Rayner, 45 tuổi, là vị bộ trưởng thứ 8 và cũng là vị trí cấp cao nhất rời khỏi nội các của Thủ tướng Starmer.

Việc bà rời nhiệm sở đã gây ra cú sốc lớn cho Chính phủ của Thủ tướng Starmer và có thể khiến ông Starmer phải đối mặt với thách thức lớn hơn trong việc tăng thuế cũng như thảo luận về cải cách nhập cư và ngân sách tại Nghị viện Anh./.

Cựu Phó Thủ tướng Anh từ chức Chủ tịch phụ trách vấn đề toàn cầu của Meta Dự kiến ông Nick Clegg sẽ chuyển giao vị trí cho ông Joel Kaplan, người từng giữ chức Phó Chánh văn phòng phụ trách chính sách dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush từ năm 2006-2009.