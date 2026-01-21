Ngoại trưởng Nga: Đại hội XIV tạo nền tảng phát triển quan hệ Việt Nam-LB Nga

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tin tưởng kết quả Đại hội XIV sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Ngày 20/01, trong buổi họp báo tổng kết hoạt động ngoại giao năm 2025 của Bộ Ngoại giao Nga, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại Nga về những kỳ vọng đối với Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, đang diễn ra tại Hà Nội, Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng then chốt quyết định mọi định hướng phát triển quốc gia, đồng thời nhắc lại truyền thống Nga luôn ủng hộ Việt Nam từ thời kháng chiến đến công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Ông Lavrov nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước ở cấp lãnh đạo cao nhất và sự hợp tác chặt chẽ giữa các đảng, đặc biệt là giữa Đảng "Nước Nga Thống nhất" và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nga tin tưởng rằng kết quả của Đại hội XIV sẽ đáp ứng lợi ích của nhân dân và tạo nền tảng vững chắc để xây dựng các kế hoạch phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai.

Sự kiện thu hút hơn 400 phóng viên quốc tế, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của các sự kiện quốc tế đầu năm 2026.

Trong khuôn khổ 3 giờ họp báo, Ngoại trưởng Lavrov cũng giải đáp nhiều vấn đề nóng toàn cầu: Nêu quan điểm của Moscow về tiến trình hòa bình tại dải Gaza, Xác nhận Tổng thống Putin đang xem xét lời mời tham gia từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong quan hệ đa phương, Nga đánh giá cao quan hệ văn hóa Nga-Trung, thương mại với Iran và vai trò của các bên trong giải quyết xung đột Ukraine, và chỉ ra các khía cạnh tích cực xen lẫn xung đột trong bối cảnh địa chính trị mới trong quan hệ Nga-Mỹ.

Ông Lavrov nhận định 20 ngày đầu năm 2026 đã diễn ra vô cùng sôi động, hứa hẹn một năm có tầm ảnh hưởng lịch sử vượt xa năm 2025./.