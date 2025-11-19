Anh chưa đủ khả năng tự vệ trước các mối đe dọa mới

Một báo cáo quan trọng của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng: Anh hiện chưa đủ khả năng tự bảo vệ trước nguy cơ bị tấn công.

Sau cuộc điều tra kéo dài 1 năm, ủy ban nhận định chính phủ Công đảng của Thủ tướng Keir Starmer đang hành động với tốc độ “chậm như băng tan” trước những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ Nga và Trung Quốc.

Báo cáo chỉ trích London không thực hiện được nghĩa vụ theo Điều 3 Hiệp ước NATO - tức là “duy trì và phát triển năng lực cá nhân và tập thể để chống lại một cuộc tấn công vũ trang.”

Đặc biệt, Anh gần như “không có gì” về hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, đồng thời “hoàn toàn thiếu kế hoạch bảo vệ lãnh thổ quốc gia và các vùng lãnh thổ hải ngoại."

Ông Tan Dhesi, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng (Công đảng), cảnh báo: “Chúng tôi liên tục nghe thấy lo ngại về khả năng tự vệ của Anh. Chính phủ phải dũng cảm đối mặt và ưu tiên hàng đầu cho quốc phòng nội địa cùng khả năng chống chịu của đất nước."

Báo cáo được công bố chỉ vài tháng sau khi Thủ tướng Starmer công bố Đánh giá Quốc phòng Chiến lược (Strategic Defence Review - SDR) và cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP, nhưng các nghị sỹ bày tỏ “lo ngại sâu sắc” vì chương trình Quốc phòng Nội địa (Home Defence Programme) bị trì hoãn nghiêm trọng, đồng thời, sự phối hợp liên bộ về quốc phòng và chống chịu quốc gia “còn xa mới đạt yêu cầu."

Tướng Lord Dannatt, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Anh, gọi báo cáo này là “hồi chuông cảnh tỉnh lạnh người.” Ông cảnh báo: “Chúng ta đã chồng chất rủi ro qua nhiều năm, hưởng quá nhiều ‘cổ tức hòa bình’ sau Chiến tranh Lạnh, và giờ đang đứng trước nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Đây là cơ hội cuối cùng, chúng ta phải hành động ngay lập tức”./.

