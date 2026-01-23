Đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine sắp diễn ra tại UAE

Ngày 22/1, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết giới chức nước này, Mỹ và Nga sẽ đàm phán ba bên tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong tuần này.

Ông Zelensky tiết lộ: “Đây sẽ là cuộc đàm phán ba bên đầu tiên tại UAE. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 23/1 hoặc 24/1.”

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không nêu rõ định dạng đàm phán cũng như việc liệu giới chức Ukraine và Nga có đàm phán trực tiếp hay không. Hiện Văn phòng Tổng thống Ukraine chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Trang tin Axios đã hé lộ thông tin về thành phần phái đoàn của Mỹ, Nga và Ukraine tham gia cuộc đàm phán ba bên tại UAE. Cụ thể, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, sẽ đại diện cho phía Mỹ.

Trong khi đó, phái đoàn Nga sẽ có sự tham gia của ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài, cùng người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự.

Về phía Ukraine, nước này sẽ cử Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, Phó Chánh văn phòng Sergiy Kyslytsya và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov tham gia cuộc đàm phán.

Trước đó cùng ngày 22/1, ông Umerov thông báo đã có cuộc gặp với ông Witkoff và ông Kushner để thảo luận về các bảo đảm an ninh. Về phần mình, hiện các đại diện của Mỹ đang có mặt tại thủ đô Moskva của Nga và dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin.

Liên quan đến vấn đề bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine, phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Trump bên lề WEF tại Davos, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng các bảo đảm an ninh “gần như đã sẵn sàng.”

Nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ: “Văn kiện cần được các bên ký kết, bởi các Tổng thống, và sau đó sẽ được trình lên Quốc hội các nước.”

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận các vấn đề liên quan đến tương lai của khu vực miền Đông nước này vẫn chưa được giải quyết.

Tổng thống Zelensky cũng đánh giá cuộc gặp người đồng cấp Mỹ đã diễn ra "tốt đẹp", và mô tả cuộc gặp là "hiệu quả và thực chất". Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho biết: "Chúng tôi đã trao đổi về các văn kiện và vấn đề phòng không”, đồng thời tiết lộ rằng các văn kiện nhằm chấm dứt xung đột "gần như đã hoàn tất".

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã diễn ra "rất tốt," đồng thời nhấn mạnh "quá trình đang tiếp diễn."

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Trump khẳng định xung đột Nga-Ukraine "phải chấm dứt"./.

