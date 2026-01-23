Greenland khẳng định quyền tự quyết về lãnh thổ

Ngày 22/1, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này mong muốn tiến hành “đối thoại hòa bình” với Mỹ đồng thời nhấn mạnh Greenland hiện tại muốn tiếp tục là một phần của Đan Mạch và việc xâm phạm chủ quyền là “lằn ranh đỏ.”

Phát biểu trước báo giới, ông Nielsen khẳng định: “Chúng tôi có những lằn ranh đỏ... Chúng tôi phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chúng tôi phải tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền... Không ai khác có thẩm quyền ký kết các thỏa thuận liên quan đến Greenland và Đan Mạch mà không có chúng tôi.”

Thủ hiến Nielsen cũng nhấn mạnh sẽ lựa chọn Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thay vì Mỹ, đồng thời cho biết không nắm được nội dung về thỏa thuận khung liên quan tới Greenland mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 21/1.

Về phần mình, ngày 22/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đang đàm phán một thỏa thuận nhằm bảo đảm cho Mỹ có “quyền tiếp cận hoàn toàn” đối với Greenland và không kèm theo giới hạn về thời gian.

Trả lời phỏng vấn với kênh Fox Business, ông Trump nêu rõ: “Các chi tiết của thỏa thuận thực sự đang được đàm phán và về cơ bản là quyền tiếp cận hoàn toàn. Không có điểm kết thúc, không có giới hạn thời gian.”

Liên quan đến vấn đề Greenland, ngày 22/1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết các nước thành viên NATO ủng hộ việc duy trì “sự hiện diện thường trực” của NATO tại Bắc Cực, trong đó có khu vực xung quanh Greenland.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ), bà Frederiksen nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đề nghị NATO tăng cường hiện diện tại khu vực Bắc Cực... Tất cả các nước trong NATO, các quốc gia Bắc Cực cũng như các nước thành viên khác đều đồng ý rằng chúng ta cần sự hiện diện thường trực của NATO tại khu vực Bắc Cực, bao gồm cả khu vực quanh Greenland.”

Thủ tướng Frederiksen cũng tuyên bố Mỹ và Đan Mạch “phải hợp tác với nhau một cách tôn trọng, không đe dọa lẫn nhau” đồng thời bày tỏ hy vọng có thể tìm ra một giải pháp chính trị về vấn đề Greenland trong khuôn khổ dân chủ và cách thức hợp tác như các đồng minh.

Trước đó, một nguồn thạo tin cho biết Đan Mạch và Mỹ sẽ xem xét đàm phán lại hiệp ước quốc phòng năm 1951 về Greenland, văn kiện quy định về việc triển khai quân đội Mỹ trên hòn đảo này./.

Đan Mạch thẳng thừng bác khả năng NATO đại diện đàm phán về chủ quyền Greenland Chính phủ Đan Mạch tuyên bố NATO không có thẩm quyền đàm phán các vấn đề liên quan đến Greenland, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đã đạt “khung thỏa thuận” với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.