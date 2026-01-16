Nga ghi nhận tín hiệu đối thoại của một số nước châu Âu về vấn đề Ukraine

Ngày 16/1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng quan điểm của các nước Italy, Pháp và Đức muốn tiến hành đối thoại với Nga trong vấn đề Ukraine là một bước tiến đáng kể.

Theo ông Peskov, Điện Kremlin đã ghi nhận các tuyên bố của châu Âu về sự cần thiết phải đối thoại với Nga và nếu những tuyên bố này phản ánh tầm nhìn chiến lược của châu Âu, thì đây là một bước phát triển tích cực.

Ông cho biết Điện Kremlin sẽ thông báo nếu diễn ra các cuộc tiếp xúc giữa Nga và châu Âu.

Quan chức Nga cũng cho rằng không thể không thảo luận vấn đề an ninh châu Âu khi tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Peskov nhắc lại lời Tổng thống Vladimir Putin một ngày trước đó rằng hòa bình sẽ không tự thiết lập được, do đó để đạt được hòa bình cần có những nỗ lực chung của hai bên đối lập.

Ông Peskov cho biết thêm Nga cũng đánh giá cao những nỗ lực của Mỹ trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, vấn đề an ninh này đòi hỏi đối thoại và Nga đang duy trì tiến trình đối thoại với phía Mỹ.

Moskva hiện đang chờ đợi chuyến thăm của các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đến Nga, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và người đồng cấp Italy Giorgia Meloni đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết đối với “một nền hòa bình công bằng và lâu dài” ở Ukraine nhưng không đề cập đến việc tiếp tục hỗ trợ Kiev hay trừng phạt Nga.

Trước đó, ngày 9/1, Thủ tướng Meloni cho rằng châu Âu nên bắt đầu đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine và kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) bổ nhiệm một đặc phái viên để thảo luận với Nga về vấn đề này./.

