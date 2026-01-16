Ba Lan hạ thủy tàu do thám thứ 2 nhằm tăng cường an ninh Biển Baltic

Ngày 15/1, Hải quân Ba Lan đã hạ thủy tàu trinh sát và thu thập tình báo tín hiệu (SIGINT) thứ hai, đặt hàng của Tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển, nhằm tăng cường năng lực giám sát và bảo đảm an ninh tại Biển Baltic.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, con tàu được đặt tên là ORP Henryk Zygalski theo tên nhà toán học nổi tiếng người Ba Lan, một trong những nhân vật quan trọng góp phần giải mã máy mật mã Enigma của Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Năm 2022, Ba Lan đã ký hợp đồng trị giá 620 triệu euro với Saab để đóng hai tàu trinh sát tín hiệu thuộc chương trình Delfin, nhằm nâng cao năng lực trinh sát và giám sát của Hải quân Ba Lan.

Chiếc tàu đầu tiên, ORP Jerzy Różycki, cũng mang tên một nhà mật mã học Ba Lan, đã được hạ thủy vào tháng Bảy năm ngoái.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho rằng trong bối cảnh các mối đe dọa gia tăng, việc kiểm soát Biển Baltic có ý nghĩa then chốt đối với việc bảo vệ lợi ích quốc gia và thực hiện các nghĩa vụ với đồng minh.

Theo kế hoạch, tàu ORP Henryk Zygalski, cùng với “tàu chị em” ORP Jerzy Różycki, sẽ được biên chế vào Hạm đội tàu chiến số 3, lực lượng tác chiến chủ lực của Hải quân Ba Lan.

Trước khi chính thức hoạt động, các tàu sẽ được trang bị hệ thống trinh sát hiện đại và tiến hành thử nghiệm trên biển, dự kiến đạt trạng thái sẵn sàng hoạt động đầy đủ vào năm 2027.

Cũng trong lĩnh vực hiện đại hóa hải quân, tháng 11/2025, Ba Lan thông báo lựa chọn tàu ngầm lớp A26 Blekinge của Saab trong khuôn khổ chương trình Orka, với tổng giá trị khoảng 10 tỷ zloty (2,36 tỷ euro), được coi là một trong những dự án đầu tư hải quân lớn nhất trong lịch sử nước này./.

