Mỹ khẳng định mục tiêu tiếp quản Greenland bất chấp sự hiện diện quân sự của châu Âu

Nhà Trắng tuyên bố việc các nước châu Âu triển khai lực lượng quân sự tại Greenland sẽ không tác động tới mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu họp báo tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, Nhà Trắng ngày 15/1 cho biết việc các nước châu Âu triển khai nhiệm vụ quân sự tại Greenland sẽ không ngăn cản Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi mục tiêu kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị giàu tài nguyên này của Đan Mạch.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định việc triển khai lực lượng châu Âu “không ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của Tổng thống, cũng như không tác động tới mục tiêu tiếp quản Greenland.”

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Đan Mạch cùng các đồng minh NATO triển khai lực lượng tới Greenland trong khuôn khổ cuộc tập trận “Arctic Endurance.”

Hai máy bay vận tải quân sự của Đan Mạch đã hạ cánh xuống Greenland, trong khi Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển thông báo cử quân nhân tham gia nhiệm vụ trinh sát tại thủ đô Nuuk.

Theo các nguồn tin quốc phòng châu Âu, đây là các đợt tăng cường quy mô hạn chế, nhằm chuẩn bị cho các hoạt động huấn luyện và hiện diện trong tương lai tại Bắc Cực.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một nhóm quân nhân Pháp đã có mặt tại Greenland và sẽ được tăng cường thêm lực lượng bộ binh, không quân và hải quân trong những ngày tới.

Bộ Quốc phòng Đức nêu rõ mục tiêu là “khảo sát các điều kiện cho những đóng góp quân sự có thể có nhằm hỗ trợ Đan Mạch bảo đảm an ninh khu vực.”

Về phía Greenland, Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh “đối thoại và ngoại giao là con đường đúng đắn,” đồng thời cho biết các kênh đối thoại hiện đã được khởi động, dù các bất đồng căn bản với Washington vẫn tồn tại.

Chính phủ Đan Mạch xác nhận đang thành lập một nhóm công tác để thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh Bắc Cực, song Thủ tướng Mette Frederiksen thừa nhận “tham vọng của Mỹ nhằm tiếp quản Greenland vẫn không thay đổi.”

Theo kế hoạch, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland sẽ gặp một phái đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Copenhagen trong các ngày 16-17/1 để trao đổi về an ninh Bắc Cực và quan hệ hợp tác song phương./.

