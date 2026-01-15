Pháp và Đức cử lực lượng đến Greenland, Nga bày tỏ quan ngại về tình hình

Ngày 15/1, các binh sỹ từ Pháp và Đức đã được cử đến Greenland theo đề nghị của Đan Mạch nhằm giải tỏa những lo ngại của Tổng thống Mỹ Donald Trump về an ninh của hòn đảo có vị trí chiến lược này.

Trong một phát biểu, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết trong những tuần tới, lực lượng vũ trang nước này, cùng với một số đồng minh ở Bắc Cực và châu Âu, sẽ xem xét cách thức tăng cường hiện diện và hoạt động tập trận ở Bắc Cực trên thực tế.

Cho đến nay, quy mô của kế hoạch tăng cường quân sự chưa được công bố, nhưng các đợt triển khai ban đầu tương đối khiêm tốn.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết đã triển khai một đội trinh sát gồm 13 người đến Nuuk vào sáng 15/1 theo giờ địa phương bằng một máy bay vận tải Airbus A400M.

Trong khi đó, Paris cho biết 15 binh sỹ thuộc đơn vị bộ binh miền núi đã có mặt tại Nuuk. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ có "những đơn vị khác" tiếp nối. Sáng 15/1, ông Macron cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức quân sự để thảo luận vấn đề Greenland và Iran.

Ngoài Pháp và Đức, Thụy Điển và Na Uy cũng tuyên bố sẽ cử quân đến Greenland. Tuy nhiên, nhiều quốc gia châu Âu khác như Phần Lan hay Ba Lan từ chối hoặc chần chừ trong việc cử binh sỹ.

Trong khi đó, Nga bày tỏ lo ngại về việc các binh sỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện diện tại Greenland. Đại sứ quán Nga tại Bỉ - nơi đặt trụ sở của NATO - bác bỏ lý do NATO đã đưa ra cho việc tăng cường lực lượng tại Greenland.

Bộ Ngoại giao Nga và Điện Kremlin hiện chưa đưa ra bình luận về việc triển khai quân sự này.

Theo giới phân tích, việc tăng cường quân sự của châu Âu tại Greenland là một thông điệp gửi tới Chính quyền Mỹ.

Ông Marc Jacobsen - Phó Giáo sư tại Học viện Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch - cho rằng có 2 thông điệp là châu Âu sẵn sàng bảo vệ Greenland và chia sẻ những lo ngại của Washington về vấn đề an ninh./.

