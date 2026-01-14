Pháp mở lãnh sự quán tại Greenland, khẳng định hiện diện và ủng hộ Đan Mạch

Ngày 14/1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel thông báo nước này sẽ chính thức mở lãnh sự quán tại Greenland vào ngày 6/2 tới.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Barrot khẳng định việc mở lãnh sự quán là minh chứng cho sự hiện diện gia tăng của Pháp tại Greenland, đồng thời gửi đi thông điệp ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch.

Ông Barrot nhấn mạnh Greenland đã lựa chọn là một phần của Vương quốc Đan Mạch, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), thay vì trở thành một phần của Mỹ như mong muốn của Tổng thống Donald Trump.

Tuyên bố được đưa ra cùng ngày Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland, bà Vivian Motzfeldt, có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục đưa ra các tuyên bố muốn kiểm soát Greenland - một hòn đảo giàu tài nguyên khoáng sản - vì lý do an ninh quốc gia.

Washington thậm chí đã thảo luận về các phương án từ chi trả tiền mặt cho người dân đến sử dụng các biện pháp quân sự để đạt được mục đích này.

Tuy nhiên, bất chấp sức ép từ Washington, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và chính quyền Đan Mạch vẫn kiên quyết bác bỏ viễn cảnh hòn đảo sẽ trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ.

Các cường quốc EU cũng đồng loạt lên tiếng ủng hộ Đan Mạch, coi những cảnh báo từ phía Mỹ là hành động gây rủi ro cho mối quan hệ đồng minh lâu đời./.

