Thụy Điển cử lực lượng đến Greenland theo đề nghị của Đan Mạch

Ngày 14/1, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết Thụy Điển đã cử các quân nhân đến Greenland theo đề nghị của Đan Mạch.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Kristersson cho biết "một số sỹ quan Thụy Điển" sẽ đến Greenland vào cuối ngày hôm nay (14/1) như một phần của nhóm quân sự đa quốc gia.

Ông Kristersson mô tả động thái này là việc điều động nhân sự quốc phòng Thụy Điển để hỗ trợ cho sự chuẩn bị tăng cường hiện diện của Đan Mạch tại Greenland.

Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Thụy Điển xác nhận rằng các binh sĩ Thụy Điển nằm trong số những người đầu tiên đến Greenland. Người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Thụy Điển, Jonas Beltrame-Linne nói với Đài truyền hình Thụy Điển (SVT) rằng “khu vực Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược.

Với căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các cường quốc, việc Thụy Điển hiện diện và hoạt động càng trở nên quan trọng hơn."

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đan Mạch xác nhận rằng Đan Mạch đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland, bao gồm bổ sung tàu chiến, máy bay và binh sỹ.

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, là một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, Copenhagen vẫn nắm quyền kiểm soát quốc phòng và chính sách đối ngoại. Hiện Mỹ duy trì một căn cứ quân sự trên đảo này.

Cùng ngày, các chuyên gia của Liên hợp quốc cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi quy chế của Greenland với tư cách là một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch sẽ không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn có thể làm suy yếu sự ổn định trong khu vực Bắc Cực và xa hơn nữa.

Các chuyên gia Liên hợp quốc lưu ý rằng Bắc Cực có tầm quan trọng lớn đối với cộng đồng quốc tế, và các động thái của Mỹ liên quan đến Greenland có thể sẽ làm suy yếu sự tôn trọng đối với các chuẩn mực đa phương rộng hơn và nguyên tắc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình./.

