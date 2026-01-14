Ukraine bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới, đẩy mạnh cải cách công nghệ quân sự

Theo AFP, Quốc hội Ukraine ngày 14/1 chính thức phê chuẩn ông Mykhailo Fedorov làm tân Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Fedorov cam kết thúc đẩy đổi mới và cải cách nhằm tăng cường sức mạnh quân đội ở giai đoạn then chốt của cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm với Nga.

Ông Fedorov, 34 tuổi, trước đó giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số, đóng vai trò quan trọng trong quá trình định hình phản ứng công nghệ cao của Ukraine trước chiến dịch quân sự của Nga.

Đặc biệt, ông góp phần cải thiện khả năng kết nối cho các lực lượng Ukraine ở tiền tuyến thông qua việc triển khai các thiết bị đầu cuối Starlink.

Ông cũng là nhân vật chủ chốt trong quá trình xây dựng “tuyến thiết bị bay không người lái” - tuyến phòng thủ bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm gây thiệt hại tối đa cho các lực lượng Nga.

Khi trình bày kế hoạch hành động trước các nghị sỹ, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định: “Ngày nay, không thể tiến hành chiến tranh với các công nghệ mới bằng cơ cấu tổ chức cũ. Chúng ta cần những thay đổi toàn diện... Mục tiêu của chúng ta là thay đổi hệ thống: cải cách quân đội, cải thiện cơ sở hạ tầng tại tiền tuyến, loại bỏ dối trá và tham nhũng, đồng thời xây dựng văn hóa lãnh đạo và niềm tin mới.”

Ông Fedorov tiết lộ các chương trình cải cách sẽ tập trung vào số hóa quân đội, gia tăng sử dụng UAV và trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như mở rộng ứng dụng công nghệ.

Ông Fedorov nhậm chức chỉ vài tuần sau một vụ bê bối tham nhũng lớn trong lĩnh vực năng lượng, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong công chúng đối với chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Quyết định bổ nhiệm nêu trên là một phần trong đợt cải tổ các vị trí chính trị và an ninh then chốt của Tổng thống Zelensky, trong đó đưa một lãnh đạo tình báo được ưa chuộng vào trung tâm bộ máy điều hành với vai trò Chánh Văn phòng Tổng thống./.

Ukraine thận trọng trước đề xuất hỗ trợ tái thiết quy mô lớn của Mỹ Dù Mỹ và Ukraine có thể ký thỏa thuận huy động khoảng 800 tỷ USD cho tái thiết tại Davos, song Kiev được cho là đang tiếp cận thận trọng đề xuất này theo khuyến nghị của các đồng minh châu Âu.