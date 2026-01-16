EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu áp dụng cơ chế tự động và linh hoạt nhằm điều chỉnh mức trần giá dầu thô của Nga, với mức trần mới được ấn định là 44,10 USD/thùng, có hiệu lực từ ngày 1/2.

Đây là lần đầu tiên cơ chế điều chỉnh này được đưa vào vận hành kể từ khi được thông qua trong gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga.

Theo quy định chuyển tiếp, kể từ ngày 15/1, các hợp đồng đã được ký kết theo mức trần cũ vẫn được phép tiếp tục thực hiện trong thời hạn 90 ngày, trước khi phải tuân thủ mức giá trần mới.

Trong gói trừng phạt thứ 18, EU đã hạ mức trần giá dầu thô Nga từ 60 USD/thùng xuống 47,60 USD/thùng, đồng thời thiết lập một cơ chế điều chỉnh tự động để xác định các mức trần trong tương lai.

Theo cơ chế này, mức giá trần sẽ luôn thấp hơn 15% so với giá thị trường trung bình của dầu thô Urals trong giai đoạn tham chiếu kéo dài 22 tuần trước đó.

Việc áp dụng mức trần 44,10 USD/thùng phản ánh xu hướng giảm của giá dầu Urals trên thị trường quốc tế thời gian gần đây.

EU khẳng định việc tiếp tục siết chặt nguồn thu từ năng lượng của Nga là ưu tiên hàng đầu, nhằm làm suy yếu khả năng tài chính của Nga.

Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tiến hành rà soát mức trần giá dầu định kỳ 6 tháng một lần. Trong trường hợp thị trường dầu mỏ biến động mạnh hoặc xuất hiện các yếu tố bất khả kháng, những đợt đánh giá bất thường có thể được triển khai.

EC cũng duy trì liên lạc thường xuyên với các quốc gia thành viên EU và các đối tác quốc tế để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực thi các biện pháp này.

Cơ chế áp trần giá dầu đối với Nga được liên minh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) thiết lập từ năm 2022, áp dụng đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển.

Theo đó, các doanh nghiệp và đơn vị vận hành tại EU chỉ được phép cung cấp dịch vụ vận tải biển, bảo hiểm và các dịch vụ liên quan nếu dầu thô Nga được giao dịch bằng hoặc thấp hơn mức giá trần quy định.

EU nhấn mạnh, cơ chế này được thiết kế nhằm gia tăng áp lực lên nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu thông qua việc bảo đảm nguồn cung không bị gián đoạn nghiêm trọng./.

