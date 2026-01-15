Giá dầu thế giới giảm mạnh sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng liên quan Iran

Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh từ mức đỉnh nhiều tháng trong phiên 15/1, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái xoa dịu những lo ngại của thị trường về khả năng can thiệp vào Iran.

Bên cạnh đó, áp lực giảm giá còn đến từ việc lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng cao hơn dự kiến và Venezuela bắt đầu khôi phục sản xuất "vàng đen."

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 3,4% xuống 64,25 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 3,4% xuống mức 59,89 USD/thùng.

Trong phiên trước, hai loại dầu tiêu chuẩn này từng vọt lên các mức giá tương ứng 66,82 USD/thùng và 62,36 USD/thùng.

Giới chuyên gia nhận định áp lực bán tháo đã chiếm ưu thế khi dự báo về việc Mỹ thực hiện hành động quân sự liên quan tới Iran giảm bớt.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán Nissan Securities Investment dự báo giá dầu WTI nhiều khả năng sẽ giao dịch trong biên độ 55-65 USD/thùng trong thời gian tới, do rủi ro địa chính trị vẫn còn hiện hữu.

Một yếu tố quan trọng khác đè nặng lên giá dầu là báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Cụ thể, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã tăng 3,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/1, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 1,7 triệu thùng của giới phân tích.

Ngoài ra, các nguồn tin cho biết Venezuela đã bắt đầu đảo ngược các đợt cắt giảm sản lượng (vốn được thực hiện dưới lệnh cấm vận của Mỹ) và nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô.

Về triển vọng nhu cầu, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) mới đây đưa ra dữ liệu cho thấy cung cầu thị trường sẽ đạt trạng thái gần như cân bằng trong năm 2026, trái ngược với những dự báo dư cung lớn từ các tổ chức khác.

Trong khi đó, dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 12/2025 đã tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024, còn tổng nhập khẩu cả năm 2025 tăng 4,4%.

Khối lượng nhập khẩu hàng ngày của Trung Quốc cũng đạt mức cao kỷ lục trong cả tháng 12/2025 và cả năm 2025./.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran Chuyên gia phân tích Janiv Shah của công ty nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực dầu khí Rystad nhận định rằng những lo ngại về tình trạng dư cung tạm thời đã lùi về phía sau.