TP. Hồ Chí Minh tăng nguồn cung, ổn định giá thịt lợn dịp Tết

Còn hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn, mặt hàng thiết yếu dịp Tết đã bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị nguồn cung tích cực.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao, giá cả biến động và áp lực an toàn thực phẩm, các doanh nghiệp, trang trại và hệ thống phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp chặt chẽ để bảo đảm nguồn cung an toàn, dồi dào, giá ổn định cho người dân trong dịp Tết.

Tăng nguồn cung đón sức mua Tết

Sau khi hồi phục từ dịch bệnh cuối năm 2024 và biến động giá cả đầu năm 2025, nhiều trang trại lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh kế hoạch tái đàn, tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến dịp Tết.

Tại các trang trại, khu chăn nuôi công nghệ cao, hàng nghìn con lợn thịt trong giai đoạn chuẩn bị xuất chuồng. Nhờ quy trình phòng dịch nghiêm ngặt và giám sát chuỗi thức ăn-giống-thú y, hoạt động chăn nuôi tại đây diễn ra ổn định, hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn thực phẩm ngay từ nguồn.

Trang trại chăn nuôi Trang Linh (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trang Linh, xã Xuyên Mộc, Thành phố Hồ Chí Minh), từ quý 3/2025 đã dồn sức cho công tác tái đàn phục vụ thị trường. Hiện trang trại đang duy trì đàn lợn gần 50.000 con; trong đó, dự kiến 7.000 con phục vụ Tết Nguyên đán.

Theo ông Phạm Trường Giang, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trang Linh, sau các đợt dịch bệnh bùng phát và thiên tai trong năm 2025, nguồn cung thịt lợn trên cả nước giảm mạnh, khiến giá tăng mạnh trở lại và dự báo sẽ còn biến động mạnh, là động lực để doanh nghiệp tiếp tục siết chặt kiểm soát an toàn phòng dịch, đảm bảo đàn lợn xuất chuồng đúng cao điểm.

“Với mô hình chăn nuôi tuần hoàn khép kín, chuồng lạnh kết hợp đệm lót sinh học, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tối đa người ra vào, đàn lợn phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ mắc bệnh rất thấp. Ngay từ sớm, chúng tôi mạnh dạn tái đàn để chủ động nguồn cung cho thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán,” ông Phạm Trường Giang cho biết.

Với các doanh nghiệp chăn nuôi có đầu tư bài bản, nguồn cung thực phẩm Tết đã được lên kế hoạch từ 1 năm trước đó. Quý 1/2026, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam dự kiến cung ứng khoảng 250.000 con lợn thịt thương phẩm; trong đó, khoảng 70% phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. So với cùng kỳ, con số này đã tăng 30%, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, chuồng trại và quy trình chăn nuôi nghiêm ngặt của đơn vị.

Sức mua thực phẩm tươi sống được dự báo sẽ tăng mạnh trong dịp Tết. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

“Trong suốt năm 2025, chúng tôi có dự phòng giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, bằng cách đầu tư nâng cấp hạ tầng an toàn sinh học cho toàn bộ hệ thống chuồng trại. Đến nay, tất cả các trang trại đã bổ sung lớp phòng vệ liên quan đến xét nghiệm, nhà rửa sát trùng tự động, tăng cường an toàn sinh học, đảm bảo chăn nuôi xuyên suốt, đáp ứng đúng tiến độ nguồn cung cho Tết. Đến thời điểm này nguồn cung đã sẵn sàng, chờ ngày phân phối ra thị trường,” ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chia sẻ.

Theo ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, đến cuối năm 2025, tổng đàn lợn trên địa bàn thành phố đạt trên 1,3 triệu con, có thể đáp ứng 60% nhu cầu thịt thương phẩm cho thị trường 14 triệu dân.

Giữa áp lực nguồn cung đứt gãy từ một số tỉnh bị thiên tai, bão lũ, nhiều trang trại, doanh nghiệp trên địa bàn đã siết chặt kiểm soát dịch bệnh, sẵn sàng tăng nguồn cung cho thị trường để bù đắp vào thiếu hụt. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có nhiều biện pháp tăng nguồn cung thịt lợn cho tiêu dùng cuối năm.

“Chúng tôi phối hợp với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với các chuỗi an toàn thực phẩm, tăng nguồn cung thịt lợn sạch, an toàn về địa bàn trong cao điểm tiêu dùng Tết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng triển khai phòng chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ quy trình từ chăn nuôi đến giết mổ để giảm rủi ro dịch bệnh. Tại các cửa ngõ ra vào thành phố đều có trạm kiểm soát chặt chẽ, tăng cường nhân lực trong những tháng cao điểm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh; tăng cường kiểm soát từ trang trại vận chuyển đến lò mổ… qua đó phòng chống dịch bệnh, duy trì nguồn cung, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết,” ông Võ Thành Giàu cho biết.

Giữ ổn định giá cho tiêu dùng Tết

Tình trạng đứt gãy nguồn cung từ các tỉnh bị thiên tai, bão lũ đã đẩy giá lợn hơi tại miền Bắc tăng mạnh lên trên 75.000 đồng/kg, trong khi nhiều tỉnh phía Nam cũng tiến tới mốc 70.000 đồng/kg, cho thấy những biến động khó lường của thị trường. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp chăn nuôi, giết mổ, phân phối và các hệ thống bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã lên sẵn kế hoạch ổn định giá dịp Tết.

Lường trước biến động thị trường, hệ thống Farmers Market đã lên kế hoạch từ quý 4 về nguồn cung thực phẩm; trong đó, tập trung thực phẩm tươi sống với sản lượng tăng 20-30% so với cùng kỳ. Nhờ liên kết đặt hàng từ sớm, giá cả được kiểm soát ổn định, không tăng đột biến theo thị trường, kể cả khi mất cân đối cung-cầu.

Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn thực phẩm sạch, ổn định giá trong dịp Tết. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Trong khi đó, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) đã chuẩn bị 530 tỷ đồng ngân sách cho hàng Tết, tăng gần 10% so với cùng kỳ cả về giá trị và sản lượng, trong đó thực phẩm tươi sống 850 tấn, thực phẩm chế biến 3.500 tấn. Với sản lượng này, đơn vị hoàn toàn đáp ứng nguồn cung hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

“Chúng tôi là đơn vị tham gia chương trình bình ổn, nên luôn tuân thủ tiêu chí giá của doanh nghiệp bình ổn luôn thấp hơn 5-10% so với thị trường. Để làm được điều này, về thực phẩm chế biến, chúng tôi đã tranh thủ dự trữ trong giai đoạn giá thấp, sẵn sàng sản xuất hàng Tết, đảm bảo bình ổn giá thực phẩm. Hiện nay, giá lợn hơi trên thị trường đang tăng, dự báo sẽ còn biến động mạnh trong vài tuần tới, chúng tôi tùy tình hình sẽ có giải pháp điều tiết giá cả, với tiêu chí bình ổn giá, đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng,” ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản cho biết.

Dù chưa tham gia chương trình bình ổn thị trường của Thành phố Hồ Chí Minh, song nhờ quy trình sản xuất khép kín, kiểm soát được đầu vào, chủ động được chi phí, nên Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cũng duy trì chính sách giá ổn định cho thị trường mùa cao điểm cuối năm.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, đơn vị luôn duy trì mức giá ổn định đối với sản lượng thịt cung ứng qua hệ thống meatshop hoặc siêu thị, giữa biến động thị trường. Ngoài ra, đơn vị chủ động sản xuất thực phẩm chế biến như giò, chả, thịt nguội, xúc xích, giữ giá bình ổn đi kèm với nhiều chương trình khuyến mãi cuối năm để thu hút và tạo điều kiện cho người dân yên tâm mua sắm Tết.

Chia sẻ về bình ổn giá Tết, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, các doanh nghiệp bình ổn thị trường của thành phố đủ sức chi phối thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá, “té nước theo mưa,” nhất là với mặt hàng thịt lợn.

Thành phố đã chuẩn bị khoảng 26.000 tỷ đồng hàng hóa cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chú trọng lương thực, thực phẩm, nhất là thực phẩm tươi sống.

“TP. Hồ Chí Minh cũng đang xúc tiến đưa vào hoạt động sàn giao dịch thịt lợn. Đây sẽ là kênh mua bán minh bạch, đảm bảo chất lượng và ổn định về giá cả cho người dân, góp phần vào bình ổn thị trường hàng hóa Tết,” ông Nguyễn Nguyên Phương khẳng định.

Với sự phối hợp đồng bộ giữa doanh nghiệp, trang trại, cơ quan quản lý và người tiêu dùng, thị trường thịt lợn Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ diễn biến ổn định, không xảy ra biến động cung cầu, khan hiếm cục bộ, giúp người dân yên tâm mua sắm đón Tết./.

Đảm bảo nguồn cung thịt lợn cung cấp dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ Trước áp lực vừa gia tăng sản lượng, vừa kiểm soát dịch bệnh và bình ổn giá, ngành chăn nuôi đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung an toàn, ổn định cho thị trường.