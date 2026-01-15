Người dân vùng dự án điện hạt nhân tin tưởng chủ trương của Đảng

Ngày 15/1, tại phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa), đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu, đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa về công tác triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; đồng thời bàn giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án.

Báo cáo với đoàn công tác của Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng nêu rõ, đối với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tổng diện tích thu hồi đất là 449,37 ha; trong đó, vùng lõi 277 ha, vùng đệm 132 ha.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm kê đạt 100%; hoàn thành công tác xác định nguồn gốc đất và đang tiến hành niêm yết nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất...

Tín hiệu đáng mừng đó là dự án luôn nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Điển hình như sáng nay, Dự án di dân tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, với tổng diện tích khoảng 89,71 ha, tổng mức đầu tư trên 6.699 tỷ đồng đã được tổ chức khởi động, người dân thấy vô cùng phấn khởi, tin tưởng sâu sắc vào chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng đối với dự án đặc biệt và trọng điểm của quốc gia.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các dự án có liên quan đến phần việc được Chính phủ giao. Đối với nguồn vốn hơn 3.200 tỷ đồng được Trung ương giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và chính quyền địa phương xã Phước Dinh phối hợp triển khai, phấn đấu giải ngân hết trong tháng 1/2026 này, ông Trịnh Minh Hoàng cho hay.

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, liên quan đến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư), EVN cũng đang làm việc với đối tác Nga để tiến hành các phần việc có liên quan.

Cụ thể hai bên có bàn giải pháp hỗ trợ xây dựng nơi ở, nơi làm việc, khu vận hành cho các chuyên gia. Để khởi công xây dựng các dự án này, EVN có kiến nghị chuyển nội dung bồi thường về xây dựng, giải phóng mặt bằng vào dự án thành phần 1 của dự án di dân tái định cư.

Liên quan đến Nghị quyết số 189/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực (đại diện Bộ Công Thương) cho rằng, hiện nay Nghị quyết 189 đang được các bộ thẩm tra để sớm trình Ủy ban Thường vụ của Quốc hội xem xét, có điều chỉnh phù hợp.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, khi nghe bà con quan tâm và băn khoăn về Nghị quyết 189, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường đã phối hợp với Ủy ban Tài chính… tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách này.

Tuy nhiên, cần có sự đánh giá cụ thể nhưng sẽ làm nhanh và làm tốt nhất để giải ngân vốn và người dân sẽ được hưởng lợi tốt nhất.

Tuy vậy, bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng, 12 chính sách liên quan đến Nghị quyết 189 được các bộ, ngành đưa ra cần chọn lọc kỹ nội dung. Nếu điều chỉnh hoặc bổ sung thì cũng cần thay đổi tên gọi của nghị quyết cho phù hợp.

Vì vậy, đề nghị các Bộ, ngành rà soát các nghị quyết có liên quan trong những tháng đầu năm 2026, để sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh, bổ sung và sớm thông qua. Tuy nhiên, tác động của chính sách đặc biệt này cần nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh rủi ro.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nêu rõ, để triển khai dự án, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách để bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư…; đồng thời đã điều chỉnh các cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn để dự án mang lại hiệu quả cao nhất.

Liên quan đến kiến nghị của EVN, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị EVN chủ động triển khai phần việc đã báo cáo, chủ động kinh phí riêng của EVN để thực hiện.

Đối với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Phó Thủ tướng cũng lưu ý chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cần có sự chuẩn bị tốt khi có đối tác mới. Việc thực hiện rà phá bom, mìn tại dự án phải tiến hành đồng thời giữa nhà máy 1 và 2.

Để triển khai dự án thành phần 1 và 2 (bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa), Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài Chính xem xét kinh phí, bởi qua rà soát cả hai dự án phải cần trên 13.000 tỷ đồng.

Do vậy, khi Nghị quyết 189 được sửa đổi, bổ sung, Bộ Tài Chính cần tạm ứng từ nguồn dự phòng để cấp đủ cho địa phương triển khai, làm sao trong quý I/2026 để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Đối với Nghị quyết 189 của Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, các Bộ, ngành và chủ đầu tư cần tiếp tục phối hợp, có tiếng nói chung để lựa chọn nội dung cần thiết, chặt chẽ, tìm giải pháp, biện pháp tốt nhất để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh, bổ sung vào Nghị quyết 189.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội xem xét để hoàn thành các nội dung nghị quyết, sớm trình Quốc hội đề ra một nghị quyết tổng thể sớm nhất./.

