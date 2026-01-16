Giá dầu thế giới giảm 4% khi căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt

Giá dầu thế giới đã giảm khoảng 4% trong phiên 15/1, chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài 5 ngày liên tiếp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những phát biểu giúp xoa dịu lo ngại về khả năng xảy ra xung đột quân sự với Iran và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 2,76 USD (4,15%), xuống mức 63,76 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 2,83 USD (4,56%), xuống 59,19 USD/thùng. Trước đó, cả hai mặt hàng này đều đã leo lên mức cao nhất trong nhiều tháng qua.

Trong động thái mới nhất về tình hình Iran hiện nay, Tổng thống Trump đã chuyển sang trạng thái "chờ đợi và quan sát", thay vì đe dọa can thiệp quân sự như trước đó. Bên cạnh đó, một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang rút bớt nhân sự khỏi các căn cứ quân sự tại Trung Đông sau khi Iran cảnh báo các nước láng giềng về việc sẽ tấn công căn cứ Mỹ nếu Washington ra đòn.

Ngoài yếu tố địa chính trị, các dữ liệu cơ bản của thị trường cũng gây áp lực lên giá dầu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 14/1 báo cáo dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ trong tuần trước đã tăng cao hơn so với dự báo của giới phân tích.

Cũng trong ngày 14/1, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu năm 2027 sẽ tăng với tốc độ tương đương năm nay. OPEC cũng công bố dữ liệu cho thấy thị trường sẽ đạt trạng thái cân bằng cung-cầu vào năm 2026, trái ngược với các dự báo dư thừa nguồn cung khác.

Trong khi đó, số liệu từ chính phủ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô tháng 12/2025 tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2025, tổng lượng nhập khẩu của quốc gia này tăng 4,4%, với khối lượng nhập khẩu hàng ngày đạt mức cao kỷ lục.

Tại Nam Mỹ, Venezuela bắt đầu đảo ngược việc cắt giảm sản lượng do lệnh cấm vận của Mỹ và nối lại xuất khẩu dầu thô. Giới quan sát chỉ ra tâm lý thị trường đang nghiêng về xu hướng giảm giá sau cuộc điện đàm tích cực giữa ông Trump và quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Kỳ vọng về sự ổn định trong ngắn hạn dự kiến sẽ giúp lượng dầu xuất khẩu từ Venezuela tăng lên trong những tuần tới./.

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.